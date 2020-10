Vinicius y Benzema dan el triunfo y el liderato al Real Madrid

0

04/10/2020

Sigue aún buscándose el Real Madrid, que necesita como agua de mayo a Eden Hazard para encontrar más profundidad y claridad entre las líneas enemigas, pero mantiene una buena actitud y a un excelente Courtois que le permiten ganar partidos y crecer a base de resultados, de esas victorias sufridas que le hicieron campeón a raíz de la nueva normalidad. Claramente de más a menos, todo lo contrario que el Levante, se impuso en La Cerámica por su portero y porque encontró el temple y la sutileza de Vinícius para marcar diferencias. Por vez primera en sus 50 partidos en Primera, el brasileño marcó en dos partidos seguidos sendos goles que valen seis puntos. Cuando Benzema sentenció en La Cerámica, ya era la última jugada del partido.

En su mejor primer tiempo de la temporada, supo ordenarse el Madrid a partir de Luka Modric, cuya movilidad y versatilidad son increíbles a sus 35 años. Impartió una lección de control, sabiduría, toque y hasta presión. Un ejemplo para los chavales en las escuelas de fútbol de cómo saber correr, sin esfuerzos innecesarios. Anuló a Campaña, reclutado por Luis Enrique para La Roja por su técnica, inteligencia y llegada. Su crecimiento en el Levante ha sido exponencial tras formarse en la cantera del Sevilla y forjarse por Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal antes de recalar en el Alcorcón y ser fichado po el Levante procedente de la Segunda División. Ojo clínico de su director deportivo. Pero ante el Madrid, fue una caricatura de sí mismo. Se le vio cansado, abrumado, fallón, sin disfrutar como en él es habitual. Tres partidos en una semana a estas alturas y los nervios de quien es llamado por vez primera para la selección, se acusan.

Ambicioso, el equipo merengue tiró la defensa muy arriba y presionó de maravilla la salida desde la cueva del equipo de Paco López. Notable Casemiro, pese a cargarse con una amarilla a los tres minutos, y superlativo de nuevo en el aspecto físico Valverde, capaz de ir de área a área sin perder fuelle. Atento atrás y muy bien dispuesto, le faltaba al Madrid encontrar más a Benzema y a Marco Asensio para generar peligro. En el caso de balear, titular en ese 4-3-3 que recuperó Zidane tras dos ensayos flojos con el serbio Luka Jovic junto al francés en un 4-4-2 clásico, hay que pedirle un paso más. Atesora calidad y llegada para jugar más cerca de la portería rival. Le sobra venir a recibir an zonas cómodas y, en cambio, jugársela con más pases decisivos y llegadas. La grave lesión de rodilla frenó también su progresión.

Encontró el camino al gol el Madrid pronto, al cuarto de hora, fruto de un saque de esquina, tan bien definido como mal defendido. Lo sacó Modric con su maestría habitual, hubo un despeje y el balón le llegó franco a Vinícius, totalmente libre de vigilancia pero fantástico al controlarla, acomodarla y ponerla junto al palo de Aitor con el interior del pie derecho. Una maravilla de temple en un jugador criticado por precipitado, nervioso y aturullado normalmente.

Le costó al Levante recuperarse de ese gol, que pudo repetirse en otro córner muy similar instantes después, pero se marchó al descanso con la sensación de que podría empatar. La tuvo Vukcevic, como el Madrid en una acción de estrategia, pero el cabezazo del montenegrino se estrelló en el travesaño. Midió mal Courtois por primera y única vez y superó el balcánico a Nacho, muy poco exigido en su primera titularidad de la temporada. Sin Carvajal y Odriozola, fue el lateral derecho elegido por Zizou. Puede parecer un parche, pero el canterano fue el titular de España en esa demarcación ante la Portugal de Cristiano en el el último Mundial.

Se abrió mucho más el duelo tras la reanudación. Debió sentenciar el Madrid enseguida, pero Benzema lanzó al palo después de otro error de Vezo, al que Modric robó la cartera. Luego, Vinícius la picó con sutileza sobre la salida del portero, tras la única genialidad de Asensio, pero no acertó esta vez con la dirección. Perdonó la vida el campeón al Levante, que creció cuando entraron De Frutos y sobre todo Melero, dos tipos formados en Valdebebas. El Madrid se hizo más largo y Bardhi y Melero pudieron castigarle en tres ocasiones, abortadas por Courtois. Con sus paradas determinantes, el belga cada vez es más en el Madrid lo que Oblak representa para el Atlético. No pudo faltar la polémica. Reclamaron los valencianos la segunda amarilla a Casemiro y se le anuló un gol a Ramos por un fuera de juego milimétrico. Le hicieron un favor al juez, que no vio una posible falta del sevillano en el salto. Parón de tres minutos, sucesión de cambios y tensión hasta que decidió en la última jugada Karim, siempre elegante.

0- Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Campaña, Vukcevic (Melero, min. 55), Malsa (Radoja, min 73), Bardhi, Morales (Dani Gómes, min 68) y Roger (De Frutos, min 55).

2- Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde (Odegaard, min 88), Modric (Isco, min 88), Asensio (Rodrygo, min 69), Benzema y Vinícius (Lucas Vázquez, min 69).

Goles: 0-1, min 16: Vinícius; 0-2, min 90+5: Benzema.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró amarilla a Casemiro, Bardhi y Miramón.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio La Cerámica del Villarreal al estar en obras del Ciutat de Valencia.