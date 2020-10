Fátima Cano lidera el ránking del Symetra Tour tras un tercer puesto en Florida

0

La Voz de Galicia charo alonso

04/10/2020 16:59 h

El US Open asoma en el horizonte y Fátima Fernández Cano está cada vez más cerca de participar en él. La golfista gallega logró este fin de semana una tercera posición (-10) en el Daytona Beach de Florida, que ganó Taipei Peiyun Chien (-14) con un golpe de ventaja sobre Lucy Li y cuatro sobre Fátima y Anna Redding.

La gallega firmó tres tarjetas de 70, 66 y 70 golpes en la séptima cita del Symetra Tour, que finalizó antes de tiempo debido a las intensas lluvias registradas en Florida. Con un verde impracticable, la organización decidió cancelar la última jornada, que se redujo a 54 hoyos, y respetar la clasificación del sábado tras el tercer día de torneo.

Con este fántastico resultado Fátima Cano pasa del tercer puesto a liderar el ránking del circuito. Con más de 44.000 dólares acumulados y a solo tres pruebas de finalizar el campeonato la gallega está cada vez más cerca de su objetivo para esta temporada: el US Open que tendrá lugar en el mes de diciembre en Houston, Texas. Además, las 5 primeras clasificadas del Volvik Race for the Card tendrá acceso a varios torneos de la LPGA, el mayor circuito de golf femenino en Estados Unidos.

El próximo torneo volverá a ser en Florida, del 15 al 17 de octubre, por lo que las golfistas descansarán una semana antes de encarar el último tramo del calendario del 2020, que terminará en Carolina del Norte entre el 3 y el 6 de noviembre.