Filippo Ganna se enfunda la «maglia rosa» en el arranque del Giro

🚀 Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly?



🚀 Ganna vola alla Tappa 1 del Giro d’Italia 2020! Guarda ora l'ultimo chilometro! Pronto a prendere il volo?#Giro pic.twitter.com/yjgYuWKDRH