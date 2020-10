Examen del campeón ante un Levante que le ganó el curso pasado

0

La Voz de Galicia

03/10/2020

Tras un discreto empate en San Sebastián, una victoria de VAR en el Benito Villamarín y un sufrido triunfo ante el Valladolid en Valdebebas, el Real Madrid afronta un test interesante ante un Levante de Paco López que destaca por su buen juego ofensivo y que el año pasado ya fue capaz de ganarle con un gol del comandante José Luis Morales, aunque en defensa concede más facilidades. Se juega el choque en campo neutral, ya que el Ciutat de Valencia se encuentra en obras y los granotas se exilian a La Cerámica del Villarreal, y el Real Madrid se presenta con dudas, seis bajas y sin un lateral derecho específico.

Primero cayó Eden Hazard, después Toni Kroos, el viernes Dani Carvajal conoció que sufre un problema de ligamento en la rodilla que le tendrá dos meses de baja y este sábado trascendió que Alvaro Odriozola también causa baja por una lesión en el gemelo. El donostiarra había sido titular ante el Valladolid y es el único recambio claro para el indiscutible Carvajal, cuya ausencia puede acusar sobremanera el campeón, sobre todo por su despliegue constante en ataque. La solución más natural sería la entrada de Nacho Fernández, inédito en tres partidos disputados. También podría Zizou cambiar de banda a Ferland Mendy o incluso retrasar metros a Lucas Vázquez si juega con carrileros.

La última visita al Levante fue una noche negra para el Madrid en la que recaía Hazard de su lesión de tobillo y ya no podía evitar el quirófano. Ahora, la previa ha quedado marcada por las lesiones, ya que hay que añadir que Militao aún se ejercita por su cuenta y que Mariano es baja por amigdalitis. Vuelve a debatirse sobre la necesidad de algún refuerzo en el Real Madrid, pero Zidane cierra la puerta y alaba la profundidad, la calidad y las ganas de su plantilla.

No hay demasiado espacio esta vez para más pruebas tácticas a modo de pretemporada por parte de Zidane tras dos intentos de meter dos delanteros y encajar al serbio Luka Jovic sin éxito. El triunfo ante el Valladolid llegó gracias a Vinícius y todo apunta al regreso al 4-3-3 que mantendría al brasileño en el once inicial junto, con el regreso al once titular noruego Martin Odegaard.

Extraño Levante

Mientras, el Levante ha tenido un extraño inicio de competición. Deja muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego desde que arrancó en Mestalla ante el Valencia, pero ese desempeño no se ha traducido apenas puntos y solo ha sumado una victoria en tres partidos. Paco López ha dejado fuera de la lista de convocados por decisión técnica a Hernani, Sergio León, Arturo Molina y Rochina, aunque este último acaba de recuperarse de una lesión muscular.

Tras introducir hasta tres cambios en la línea defensiva en el encuentro del jueves en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla se impuso gracias a un gol de En-Nesyri en el descuento, Paco López podría recuperar a Miramón, Postigo y Clerc en la zaga y el portugués Rubén Vezo se mantendría una jornada más en el once titular. José Campaña, recién convocado por Luis Enrique por primera vez, liderará al Levante en el centro del campo. Malsa, que descansó en Sevilla, volvería a la formación inicial y su acompañante sería Radoja o Vukcevic, mientras que el otro puesto en la medular será para Melero. Arriba, el técnico valenciano podría juntar de nuevo a Roger y Morales, autor ya de tres goles en cuatro jornadas y una amenaza permanente para los rivales.

Zidane evita quejarse por las ausencias y lanza un mensaje positivo y optimista en la previa

El marsellés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, volvió a hacer este sábado una demostración de pragmatismo. Lamentó las bajas que se le acumulan pero, lejos de quejarse, lanzó un mensaje positivo a sus jugadores al enfatizar que cuenta con una plantilla profunda, «con muchísimo talento y mucho corazón». Una buena forma de motivar a sus jugadores ante las malas noticias que está recibiendo en una semana en la que ha perdido por lesión a Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Alvaro Odriozola.

«Tengo flor de estar aquí, por eso aprovecho cada día y siempre he sido positivo en mi vida, porque me ha dado mucho. Por eso no veo las cosas de forma negativa ni cuando se ponen complicadas las cosas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones pero de vez en cuando nos toca, hay que aceptar la situación y no vamos a buscar excusas», explicó en la rueda de prensa previa al choque ante el Levante.

«Trabajamos bien para mostrar que tenemos una plantilla con mucho talento pero sobre todo muchísimo corazón. Las cosas se pueden poner difíciles de vez en cuando pero juntos podemos sacar cosas bonitas y es lo que vamos hacer aún con las dificultades», añadió.

Aceptó Zidane las lesiones como vienen y no lamentó que dos de ellas sean en la misma demarcación, dejándole sin un lateral derecho puro para su equipo titular. «Son cosas que pueden pasar. No estamos contentos con lo que les ha pasado a Carvajal y Odriozola pero tenemos que jugar con otros jugadores. No podemos buscar excusas».

Centrado en buscar soluciones antes que lamentarse de los problemas, llegó a reconocer Zidane que no le inquieta la mala racha de lesiones con las que ha iniciado el curso. «No estoy preocupado, no me gusta porque prefiero tener a todos mis jugadores pero son cosas que pueden pasar y al final hay que tener paciencia. Me molesta por los jugadores que están lesionados porque es el peor momento, pero por el resto vamos a seguir adelante», sentenció.

En cuanto al mercado de fichajes, Zidane respondió a las publicaciones de la prensa de su país sobre el interés en el joven centrocampista del Olympique de Lyon, Houssem Aouar. Le ve con opciones de jugar algún día en el conjunto madridista pero sin espacio en el presente.

Insistió en su mensaje de que quiere fichajes para esta temporada, cuando fue preguntado por Aouar. «No sé que información que tenéis de él, pero yo tengo ninguna duda de que es un grandísimo jugador y a lo mejor un día podría jugar en el Real Madrid», respondió. «Pero hoy tenemos esta plantilla y como sabéis mi preocupación son los jugadores que tengo ahora y a partir del día 5 ya no habrá estas preguntas», añadió para cerrar la puerta a posibles llegadas de última hora.

Alineaciones probables

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Campaña, Vukcevic o Radoja, Malsa, Bardhi o Melero, Roger y Morales.

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Fede Valverde, Modric, Odegaard, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz)

Estadio: La Cerámica.

Hora y TV: 16.00 horas, Movistar LaLiga.