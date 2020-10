Badosa domina la furia de Ostapenko y llega a octavos de Roland Garros

0

03/10/2020 20:28 h

La española Paula Badosa logró una histórica clasificación para octavos de final de Roland Garros en su primera participación en el torneo, tras derrotar a la letona Jalena Ostapenko, ganadora en el 2017, a quien derrotó por 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos. «Cuando estás feliz fuera de la pista es más fácil rendir dentro», aseguró la jugadora de 22 años tras derrotar a la letona.

Nacida en Nueva York, Paula Badosa sigue rompiendo marcas en el que ya es su mejor actuación en un grande, tras haber derrotado a tenistas con mejor ránking. Tras su victoria, se cubrió la cabeza con la toalla, para tratar de creerse la gesta que logró. «Estoy muy emocionada, no me esperaba llegar a la segunda semana. Siempre he soñado con llegar a rondas finales de grand slam y tras el partido me han pasado por la cabeza todos los momentos difíciles y cómo los he superado. Finalmente me llegan las recompensas», dijo.

La 87 del mundo ya ha superado a dos ganadoras de grand slam, puesto que en la ronda anterior venció a la estadounidense Sloane Stephens, ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017 y que llegó a ser 3 del mundo. «He crecido como tenista y he superado esos momentos malos. Así he llegado hasta aquí, creyendo cada día que era posible llegar», comentó.

El cambio ha sido muy rápido. Casi instantáneo, porque Badosa reconoce que en el Abierto de Estados Unidos, hace menos de un mes, todavía no había encontrado las condiciones para poder expresar su tenis. «Mentalmente no estaba bien, no estaba con confianza. Mi entrenador me ha ayudado mucho, me aporta la tranquilidad y la confianza que necesito. Cuando tienes un entorno que te apoya, sin pedir nada a cambio, que te ayuda, en la pista puedes ser tu», agregó.

Tras ese torneo, la tenista se aplicó al entrenamiento y disputó el torneo de Estambul, donde elevó su nivel, siempre en paralelo a la mejora en su vida personal. «No tenía un entorno como me gustaría o me diera estabilidad y decidí hacer un cambio, que tenía que hacer», explicó la jugadora, que a principios de temporada cambió de entrenador.

«Estoy madurando, creciendo tenísticamente, cada día más, Con este entorno es más fácil, hace que eso avance más fácil», indicó la española, que parece haber elevado su nivel y ganado en confianza con victorias como esa, una experiencia que le sirvió contra Ostapenko, una rival que pone el alma en cada golpe.

La letona desarrolló su juego ofensivo, basado en la permanente búsqueda de golpes ganadores, un riesgo que le lleva a vivir permanente al filo de la navaja. Una táctica que le llevó a ganar en Roland Garros contra todo pronóstico hace tres años, pero que desde entonces no le había permitido apuntarse ningún partido de grand slam. En París volvió a reencontrarse con el triunfo, hasta que se cruzó con Badosa.

Cuando la bola entra, la báltica es una rival temible, como comprobó en este torneo la checa Karolina Pliskova, segunda favorita, que solo sumó seis juegos en su duelo de segunda ronda. Pero no siempre está acertada Ostapenko, que frente a Badosa cometió 43 errores, frente 32 golpes ganadores.

Frente a esa furia, Badosa mantuvo la calma, se aplicó para poner su ritmo y obligar a su contrincante a arriesgar cada vez más, hasta que podo a poco se hizo con el partido. La española minimizó los errores, solo cometió 10.

Su siguiente rival será la alemana Laura Siegemund, que se clasificó para sus primeros octavos de final de un grande tras derrotar a la croata Petra Martic, favorita 17, por 6-7(5), 6-3 y 6-0. «Es una rival muy dura, ha ganado torneos y partidos muy buenos, pero creo que puedo tener mis opciones. Para eso tengo que jugar mi juego, ser agresiva y tratar de disfrutar», aseguró.