El Trek aparta del equipo a Simmons por su apoyo a Trump

01/10/2020 18:11 h

El Trek Segafredo ha decidido apartar del equipo «hasta nuevo aviso» al corredor estadounidense Quinn Simmons por unos tuits en apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la campaña electoral en curso, que la formación considera «divisivas, incendiarias y perjudiciales para el equipo, el ciclismo profesional y el futuro del deporte». «Trek-Segafredo es una organización que valora la inclusión y apoya un deporte más diverso y equitativo para todos los atletas. Si bien apoyamos el derecho a la libertad de expresión, responsabilizaremos a las personas por sus palabras y acciones», ha comentado la formación en un comunicado.

Trek-Segafredo response to public comments made by Quinn Simmons pic.twitter.com/ygqYjy8FWz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 30, 2020

Simmons, joven corredor de 19 años, comentó en twitter el pasado miércoles una opinión del periodista y comentarista ciclista José Been sobre las próximas elecciones estadounidenses en la que dijo: «Mis queridos amigos estadounidenses, espero que esta horrible presidencia termine para ustedes. Y también para nosotros como (¿antiguos?) aliados. Si me sigue y apoya a Trump, puede irse. No hay excusa para seguir o votar por el vil, horrible, hombre », a lo que Simmons respondió «adiós» con un emoji de una mano con tono de piel negra ondeando.

Cuando se refirió a Simmons como un «Trumper» en una respuesta, respondió: «Así es» con un emoji de una bandera estadounidense. Hubo una reacción acalorada en twitter y algunos se refirieron al emoji utilizado por Simmons como una forma de racismo y sugirieron que ya no comprarían una bicicleta del patrocinador principal de su equipo comercial, Trek Bikes. Algunos también dijeron que Simmons debería abandonar el equipo.

El equipo Trek-Segafredo salió a escena indicando que no tolera los comentarios o acciones de sus corredores que se suman a las conversaciones «divisivas». «El equipo trabajará con Quinn para ayudarlo a comprender el tono apropiado de conversación que debe mantener un atleta en su posición », dijo Trek-Segafredo en twitter.