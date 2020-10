Muguruza completa una jornada casi perfecta para los españoles

0

01/10/2020

Garbiñe Muguruza despejó las dudas de su debut y se impuso con bastante comodidad a la sacadora checa Kristyna Pliskova por 6-3 y 6-2 en una hora y nueve minutos. Tras haberse dejado un set por el camino en primera ronda, Muguruza subió el nivel y aplacó a la checa, cuya mejor arma, el servicio, se quedó en solo tres saques directos y cuatro dobles faltas.

La española solo hizo temblar los cimientos de su Roland Garros en el primer set, cuando se colocó con break abajo, antes de acelerar, apuntarse un parcial de 5-1 y llevarse la primera manga. Pese a todo el tiempo que tuvo que esperar en el vestuario a que terminarán su encuentro Shapovalov y Roberto Carballés, que estiraron su duelo durante casi cinco horas, Muguruza estuvo muy concentrada y no sufrió ninguna desconexión.

Le costó un poco quebrar el saque de Pliskova ya en el segundo set y no lo hizo hasta la cuarta bola de rotura, pero a partir de ahí, no hubo color, y Muguruza ya no cedió, desde el 2-1 en contra, ningún juego hasta el triunfo. Ahora Muguruza se medirá en tercera ronda a la estadounidense Danielle Collins (57 del mundo), en el que será el segundo choque entre ellas desde Roma 2019, donde se impuso la española.

Excelente día para los españoles

La Armada española sumó grandes triunfos en esta segunda ronda con varias sorpresas de renombre. La primera la protagonizó Roberto Carballés Baena, que se impuso al Denis Shapovalov, cuartofinalista en el US Open, por 7-5, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 8-6. El tinerfeño necesitó de casi cinco horas para lograr la primera victoria a cinco sets de su carrera y para tumbar a todo un número 11 del mundo como es el canadiense. Carballés, que entrará al top 100 del mundo con este resultado, se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov por un puesto en octavos de final. Quien también tuvo una actuación brillante fue Paula Badosa. La española consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al vencer a Sloane Stephens (6-4, 4-6 y 6-3), toda una campeona del Abierto de los Estados Unidos 2017 y finalista en París en 2018.

Por primera vez en su vida, Badosa, ahora entrenada por Javier Martí, encadena dos triunfos en un Grand Slam y se enfrentará a Jelena Ostapenko, campeona en 2018, por el pase a octavos de final.

Además, Pablo Carreño accedió a la tercera ronda también con una cómoda victoria ante Guido Pella (6-3, 6-2 y 6-1) en menos de una hora y media. La mala noticia la dejó Albert Ramos, que no aprovechó sus oportunidades ante el húngaro Marton Fucsovics (7-6 (2), 6-3 y 7-5). Mientras que Novak Djokovic despachó sin problemas a Ricardas Berankis (6-1, 6-2 y 6-2), Rafa Nadal se labrará el camino a octavos de final contra Stefano Travaglia (número 74 del mundo) en el que será el primer encuentro entre ambos.