Messi: «Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor Barcelona»

La Voz de Galicia M. R.

Redacción / La Voz 30/09/2020 11:16 h

El argentino Leo Messi ha concedido sus primeras declaraciones después del anuncio de su continuidad en el FC Barcelona al Diario Sport. En ellas, entierra el hacha de guerra y lanza un mensaje de unión a los culés.

«Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona», dice el capitán, que deja a un lado la faceta de de jugador cabreado con la directiva por no dejarle marchar o por no reforzar el equipo adecuadamente en las últimas temporadas para aspirar a ganar títulos.

Messi antepone los intereses colectivos a cualquier otro: «Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir». E insiste: «Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección».

El delantero no ha cambiado de opinión respecto a sus ataques al presidente Josep Maria Bartomeu, pero pide disculpas si llegó a molestar al socio con el objetivo de no perjudicar los intereses deportivos del equipo azulgrana y conseguir que haya paz social, el mejor escenario para el beneficio del club.

Lejos de instigar la moción de censura y de querer interferir en más allá de lo que ocurre en un vestuario o en un terreno de juego, Leo hace estas declaraciones ahora que todavía se desconoce qué futuro le espera a Josep Maria Bartomeu (el recuento de la moción de censura empezó ayer) y cuando la competición de Liga acaba de empezar.

Está convencido de que «este equipo dará lo mejor con el único objetivo de conseguir las alegrías que siempre da el fútbol sobre todo a esta gente, nuestros seguidores, que tanto lo merecen». Y añade: «Ya está, todo pasó, debemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible».

Fue una acción y dos manifestaciones las que provocaron un auténtico terremoto en el FC Barcelona. Primero, el burofax pidiendo su salida. Luego, en una entrevista en la que cargaba con la falta de proyecto del club azulgrana y acusaba a Bartomeu de mentir. Lo último fue una aparición en las redes sociales criticando la forma en la que su amigo Luis Suárez fue despedido del Barça.

Respecto a esto último, también se manifestó el delantero en las páginas del periódico catalán: «Solo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí. Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo».

Lionel Andrés Messi Cuccittini se expresó asimismo sobre el final de la pasada temporada: «Quien me conoce sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy en día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto». Messi promete máxima aplicación en la que puede ser su última temporada como azulgrana, pues acaba contrato a final de la presente.