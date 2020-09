Jorge Prado, tras ser sancionado: «¿Cambiamos el podio por tercera vez?»

View this post on Instagram

Hola a todos, me gustaría explicaros lo que sucedió ayer; Tras proclamarme ganador y al finalizar la rueda de prensa, un miembro de la FIM me comunica personalmente que me han sancionado con dos posiciones y 4 puntos por saltar con bandera amarilla. Con dicha sanción, el resultado final seguía siendo el mismo, aunque, debido a lo que cuesta ganar y que cada punto cuenta me dirigí a la FIM para explicarles mi situación. Entiendo que en televisión se aprecie la bandera, pero les comento que desde mi posición tengo un ángulo muerto. Solo hay un marshal a la derecha en lugar de a ambos lados. Esta apreciación la hago porque hay dos carreras más por delante y lo que pretendo es que tengamos mayor visibilidad para poder reaccionar a tiempo. Mi sorpresa se acentúa cuando aproximadamente 1 hora y media después, me comunica un miembro de mi equipo, que penalizan a otro piloto y se vuelve a modificar todo, quedando yo en 3 posición. Por si tanto cambio no hubiese sido suficiente, nos piden además, volver a repetir el podio. Hecho que imagino que es la primera vez que sucede (y espero que sea la última). Quiero dejar claro que lo verdaderamente importante no es hacer primero o tercero sino que nos jugamos la vida. La seguridad es lo principal, y si todos los pilotos sancionados hemos dicho que no vimos la bandera, la FIM debería tomar medidas. Anoche, al llegar al hotel vi que @gautierpaulin explica con un vídeo que saltó con bandera amarilla (que no vio) y sin ningún piloto en el suelo. Además @romainfebvre comenta que somos profesionales, y no vamos a jugarnos el tipo por nada. Espero que se nos escuche. Pero si nos escuchan... ¿cambiamos el podio por tercera vez? Pido la MÁXIMA seguridad, seriedad y profesionalidad para todos los pilotos. Deseo que esto se quede en una anécdota. Gracias a todos.