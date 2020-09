El Real Madrid se impone con pólvora y polémica

0

Colpisa 26/09/2020 23:25 h

El Real Madrid logró su primera victoria del curso en el Benito Villamarín. Allá donde las tropas de Zinedine Zidane cayeron por última vez en Liga justo antes del parón por la pandemia, sacó el conjunto de Chamartín tres puntos que cobran más valor por lo trabajado de un triunfo que le obligó a exprimirse al límite. Un penalti por mano de Bartra en una pugna con Borja Mayoral permitió a Sergio Ramos cumplimentar su vigesimosegundo reto consecutivo sin fallo desde los once metros y sacar del atolladero a los blancos en otra visita a Heliópolis en la que se vieron condenados a un sufrimiento extremo por el gran juego desplegado por el Betis. Con un Canales magistral, los verdiblancos pusieron en jaque durante muchos minutos al cuadro de Zidane, pero terminaron doblegándose frente a una escuadra que encontró la pólvora que tanto necesita.

El marsellés había ordenado un rombo en el centro del campo y tejido una sociedad entre Jovic y Benzema para combatir esa falta de filo que lució la semana anterior en el Reale Arena. La ausencia de extremos daba vuelo a los carrileros del Real Madrid, pero fue el 9 el que cayó a banda derecha para iluminar a su equipo en el 0-1. Bailó ante Alex Moreno como si fuera Mijail Baryshnikov y conectó con Valverde, que metió el estoque para inaugurar la cuenta goleadora del vigente campeón de Liga esta temporada. La compañía de Jovic liberaba al lionés, que hizo lo que mejor se le da, lubricar el ataque. Así podría haber doblado la renta el equipo de Zidane, en otro gran pase del francés, esta vez desde la izquierda, que tocó lo justo Jovic para que el cuero le cayese a Sergio Ramos, pero el zaguero cruzó en exceso.

No se amilanó pese a ello el Betis que, repuesto del soponcio inicial, empuñó el bastón de mando. Fekir tuvo el empate en sus botas, mas su tiro ajustado salió lamiendo la cepa del palo. Canales afinaba el violín y Sanabria abría opciones con sus desmarques. Los locales filtraban balones al área con extrema facilidad y terminaron recogiendo el premio con un centro sublime de Canales a Mandi, que le ganó la partida a Casemiro antes de poner la bola en la red con un cabezazo certero. Los trescuartistas verdiblancos hacían estragos en la retaguardia del Madrid, incapaz de descifrar la movilidad de sus oponentes. Canales se dio un auténtico festín. De su fino pie llegó también el segundo del Betis. Sirvió el cántabro, tocó Fekir y ajustició William Carvalho. En dos minutos le daba la vuelta el Betis a un partido en el que el Madrid se miraba y no se encontraba. Reacción de campeón No encajaba dos goles el conjunto de Zidane en la primera parte de un partido de Liga desde el clásico de octubre de 2018 que fulminó a Lopetegui. Kroos estuvo a punto de enmendar el desaguisado con un envío de quarterback a Benzema, pero el delantero tardó en armar la pierna y Joel desbarató la acción. Fue el último servicio del teutón antes de retirarse lesionado con una sobrecarga en el glúteo y dejar sitio a Modric antes del intermedio.

Retiró Zidane a Odegaard a vuelta de vestuarios para dar entrada a Isco. Cambio de cromos en un equipo que encontró alivio a sus penas en una internada de Carvajal que acabó con Emerson introduciendo el balón en su portería por su afán por negarle el remate a Benzema. Empate con suspense ante lo ajustado de la posición del lionés en el momento del centro del lateral que terminó validando el VAR.

La inclusión de Modric dio otro aire al Real Madrid, pero el pleito podía caer de cualquier lado por la inspiración verdiblanca ante una zaga menos rocosa de lo que acostumbró la campaña pasada. El Betis atacaba de forma compacta. El Madrid lo hacía a tirones. Suficiente para comprometer a su oponente. De uno de ellos llegó la acción que dejó en inferioridad numérica al equipo de Pellegrini, un pase de Benzema a Jovic que terminó con Emerson arrollando al serbio en la frontal del área. Roja para el lateral y falta que Sergio Ramos estuvo a punto de convertir en gol con un lanzamiento de aquellos que maduró junto a David Beckham.

No pudo lucirse Jovic, gran sorpresa en el once de Zidane, pero su presencia permitió moverse con más soltura a Benzema, alfa y omega del ataque del Madrid. Relevó el marsellés al serbio por Borja Mayoral, de nuevo con la elástica merengue más de dos años después. Y el canterano terminó siendo decisivo, al provocar el penalti que convertiría Sergio Ramos para dar la primera victoria del curso a un equipo que sufrió otra vez lo indecible en Heliópolis pero que logró extraer tres puntos de oro.

Sergio Ramos: "Después de esa primera parte el equipo ha salido con ganas de remontar el partido. Nos vamos con una gran segunda parte donde hemos dominado". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SvkyVk3HVW — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 26, 2020

Ficha técnica:

Betis: Joel, Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno, Guido, William Carvalho, Canales, Joaquín (Tello, min. 63), Fekir (Loren, min. 72) y Sanabria (Montoya, min. 69).

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos (Modric, min. 45), Odegaard (Isco, min. 46), Benzema (Borja Mayoral, min. 72) y Jovic.

Goles: 0-1: min. 13, Valverde. 1-1: min. 35, Mandi. 2-1 min. 37, William Carvalho. 2-2: min. 48, Emerson, en propia puerta. 2-3: min. 81, Sergio Ramos.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Bartra, Carvajal, Modric, Bartra, Canales y Mandi. Expulsó a Emerson Incidencias: Partido de la tercera jornada de Liga, disputado en el estadio Benito Villamarín a puerta cerrada.