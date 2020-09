Muguruza: «He aprendido de mis errores»

0

25/09/2020 16:19 h

La española Garbiñe Muguruza se mostró este viernes «feliz» de poder disputar en Roland Garros un nuevo grand slam en las «difíciles» condiciones sanitarias que atraviesa el mundo y, aunque no quiso ponerse metas, aseguró que ha aprendido de sus errores. «Este año me estoy sintiendo mejor que en los precedentes, pero no tengo la sensación de haber cambiado nada. Simplemente he aprendido de lo que no funcionaba y de lo que funcionaba mejor. Creo que estoy en buenas condiciones, trato de jugar lo mejor posible», señaló la ganadora del torneo en el 2016.

La española, que parte como undécima cabeza de serie, cayó la pasada semana en semifinales de Roma contra la rumana Simona Halep y aseguró que trata de recuperarse de una semana tan dura. «Es extraño jugar un grand slam a estas alturas del año , pero estoy contenta de estar aquí, de que sea posible, que se pueda jugar el torneo, que ya me parece mucho en un año tan loco», dijo.

Muguruza, que aseguró que llega sin una meta concreta pero que «la motivación no falta», lamentó que se tenga que jugar casi sin público. «Me gusta jugar con público. Será una sensación más de silencio, hace tiempo que no juego sin público. El público te trasmite energía de la pista, cuando te apoyan y cuando no», afirmó.

Sobre las medidas de protección sanitaria impuestas por el torneo, Muguruza aseguró asumirlas con normalidad. «Vamos a tener que pagar un peaje mental, es incluso posible que dure hasta el año que viene, pero es la única forma que tenemos para que se dispute el torneo y para hacer cualquier otra cosa, estar protegidos», comentó.