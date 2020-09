Sin partidos lunes y viernes al menos hasta el 6 de octubre

0

23/09/2020 17:26 h

No se celebrarán partidos de Primera División ni de Segunda los lunes y los viernes al menos hasta el 6 de octubre. El juzgado de lo Mercantil ha vuelto a denegar al organismo que preside Javier Tebas la cautelarísima que había reclamado para poder aplicar su calendario. Será ese día cuando en el mismo juzgado se celebre una vista conjunta en la que tanto LaLiga como la Federación Española de Fútbol (FEF) defenderán sus posturas y se tomará una decisión más estable.

Sin embargo, este caso no tendrá una resolución definitiva hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial, que ya sacó a la luz un auto demoledor contra las tesis que defendía Luis Rubiales para prohibir los partidos en esos días laborables hasta alcanzar un acuerdo económico con el fútbol profesional. Ese juicio tardará varios meses en celebrarse y será la resolución que se adopte el 6 de octubre o en días posteriores, la que determine si se pueden disputar los partidos los lunes y viernes en esta temporada 2020-21.

Durante meses, la FEF argumentó su rechazo con la tesis de que se trataba de horarios muy perjudiciales para que los espectadores pudieran ver el fútbol en directo. Ese fundamento jurídico, sin embargo, ha perdido peso con la pandemia, ya que el públicno o puede acudir a los estadios. Y ha tomado más cuerpo el trasfondo económico entre los clubes profesionales y el fútbol base.

En primera instancia, la Audiencia Provincial ya se motró contundente a favor de LaLiga. al manifestar que «el ejercicio de la coordinación requiere siempre un fin, que es la coherencia o armonización, no el lucro». «La FEF se limita a manifestar que no se opone, siempre que perciba un porcentaje de ingresos de los derechos audiovisuales por tal autorización. Esto prueba que en realidad no se está ejerciendo función alguna de coordinación sino que únicamente persigue fines económicos», argumentó este organismo.

Según la Audiencia, «LaLiga podrá decidir celebrar partidos los lunes, viernes, limitar su número o no celebrarlos, en el ámbito de sus competencias organizativas, sin que se pueda apreciar cual es la actividad de coordinación que pretende efectuar la FEF para aceptar u oponerse a dicha decisión» . Y añadió en sus conclusiones iniciales que «menos fundado está el considerar que la celebración de partidos los lunes supone un insulto para el fútbol».