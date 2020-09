La Federación Galega de Baloncesto opta por el uso obligatorio de la mascarilla para la nueva temporada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 23/09/2020 13:44 h

La Federación Galega de Baloncesto acordó en la reunión de su junta directiva celebrada en la tarde de ayer el uso obligatorio de la mascarilla de cara a la nueva temporada. «Tras a publicación no DOG do pasado venres, 18 de setembro, das importantes modificacións nas medidas de prevención previstas para facer fronte á crise sanitaria que permiten o deporte de contacto, tanto en adestramentos como en competición, sempre empregando as máscaras de protección, a FGB decide optar por esta vía para as súas competicións na tempada 2020 -2021. Deste xeito, a máscara será obrigatoria para a práctica do baloncesto federado en competicións de ámbito autonómico», reza el comunicado emitido por el ente.

La FGB informa de que su protocolo FISIOCOVID- DXTGALEGO ya fue actualizado en virtud de las nuevas indicaciones y enviado a la Secretaría Xeral para o Deporte de cara a su necesaria nueva aprobación. En esta línea, los entrenamientos con contacto no podrán comenzar a realizarse hasta que este protocolo sea aprobado definitivamente y, posteriormente, hecho público por la Federación, situación que desde la entidad esperan «que poida facerse efectiva na maior brevidade posible».

En última instancia, y en virtud de esta línea de actuación y del margen temporal, la junta directiva decide aplazar el inicio de las fases de ascenso hasta el 18 de octubre. Remitirá en próximas fechas la nueva estructura de estas fases.