Zubizarreta: «El Tata Martino le decía a Messi que no le recordara que si llamaba al presidente lo echaba»

21/09/2020 11:40 h

Andoni Zubizarreta charló largo y tendido con Vicente del Bosque en ElPaís. Lo hizo para echar la vista al pasado, para comentar cómo ha cambiado el fútbol desde su época y también para recordar su etapa como director deportivo del Barcelona. No dudó en valorar el amago de este verano de Lionel Messi, ni tampoco su relación con alguno de sus entrenadores. Sobre esto último, el otrora portero aseguró el que «El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'».

Zubizarreta aseguró que «hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador, y Leo es de esos. Representan el juego, pero también a ese jugador pequeño que tiene una especial constitución física, pero que construye, es capaz de hacer goles». Cuestionado por Del Bosque si se trata de un jugador de la vieja escuela, de cancha, Andoni confirmó que «Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra si mismo».

Sobre su posible marcha de este verano, también dejó otra valoración: «Su pérdida habría que haberla medido desde la perspectiva de la pérdida de un futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los chavales que se fijan y quieren ser los mejores».