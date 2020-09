Matthew Wolff: Un chico de 21 años amenaza con llevarse el US Open

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 20/09/2020 00:56 h

Solo quedan 18 hoyos. Un último día de tortura por Winged Foot, ese campo que convierte a los dioses del golf en humanos por las inclemencias de sus greenes. Una jornada final de competición que se podrá seguir por Movistar Golf desde las siete de la tarde.

La victoria no está decidida. Mucho menos aún en este particular campo que castiga o impulsa a ritmos agigantados. Pero quien ya no peleará por ella es el español Jon Rahm, desplomado tras el tercer recorrido. El vizcaíno comenzó mal, con tres bogeys en los tres primeros hoyos, que lo lastraron ya el resto de la jornada. Rahm acabó el día con +6, para un +7 en el global que lo descartan para pelear por el título. Tampoco su máximo rival en la cabeza del ránking mundial peleará por él. El número 1, Dustin Johnson, que dio signos de mejoría el viernes, volvió a las andadas y sumó otro +2, para un +5 que lo apartan de la lucha.

También se desplomó Patrick Reed, que estaba siendo el jugador más sólido en los primeros días del US Open, hasta que ayer un doble bogey en el hoyo 11 le hizo perder la cabeza. Al final del día entregó una tarjeta de 77 golpes, para quedarse con +3. También descartado.

La gran sorpresa, y nuevo líder, es Matthew Wolff, de apenas 21 años y solo 14 meses como profesional. El californiano, que ya fue cuarto en el pasado PGA Championship, fue el mejor del día con -5 (mismo balante en la general). En su contra juega su irregularidad (su tarjeta refleja 66, 74 y 65). ¿Qué versión veremos en el desenlace?

Su gran rival parece DeChambeau (-3), con algo más de experiencia (27 años), pero también sin majors en su haber.

CLASIFICACIÓN

GENERAL TRAS LA 3.ª JORNADA

Golpes bajo par

1. Matthew Wolff (EE.UU) -5

2. Bryson DeChambeau (EE.UU.) -3

3. Louis Oosthuizen (SUD) -1

4. Hideki Matsuyama (JAP) Par

. Xander Schauffele (EE.UU) Par

. Harris English (EE.UU.) Par

7. Rory McIlroy (N.I) +1

8. Rafa Cabrera Bello (ESP) +2

. Zach Johnson (EE.UU) +2

31. Jon Rahm (ESP) +7