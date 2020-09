El histórico Tirán regresa a la Liga ACT dos años después

0

20/09/2020 22:06 h

La Sociedad Deportiva Tirán, una de las fundadoras de la Liga ACT, regresa a la máxima competición del banco fijo dos años después. En Portugalete, y no sin sufrimiento, la Mar do Con hizo bueno el resultado del sábado y consumó el ascenso como segunda del play off, por detrás de Zarautz, mientras que Samertolameu de Meira, que también partía con posibilidades, reaccionó en el largo final pero no tuvo opciones de cambio de categoría.

Tirán defendía en la segunda jornada del play off la primera posición del sábado en Bermeo, pero consciente de la igualdad y sobre todo de la dificultad del campo de regatas de Portugalete, en donde los vatios se imponen a la técnica. La Mar do Con fue la última en la primera virada y lo pasó mal en el segundo largo, pero en la parte final pegó un acelerón que le valió para consolidar el cuarto puesto de la regata, lo que unido a los resultados de los rivales posibilitó que se hiciese con la segunda de las plazas de ascenso.

No corrió la misma suerte Samertolameu de Meira, que fue tercera el sábado pero que tenía la desventaja de los vatios con respecto al resto de las embarcaciones, y lo terminó pagando pese a un buen largo final. Los de Dani Pérez fueron quintos en la regata y en el play off.

Con el ascenso de Tirán serán tres los barcos gallegos en la edición 2021 de la Liga ACT. Ares firmó la permanencia sin play out, y Cabo da Cruz despidió la temporada remando en el último fin de semana en la segunda tanda. Ayer en Portugalete fue octavo (marcando un tiempo de 20:00,62), y finaliza el curso como séptimo en la clasificación general, con 107 puntos. A día de hoy es el equipo más consolidado entre los grandes. Santurtzi fue el ganador de la Liga ACT.

Cabo cerró el «play off» femenino en la cuarta posición

La tripulación femenina de Cabo da Cruz tenía una misión casi imposible en la fase de ascenso a la Liga Euskotren, por el nivel de sus rivales y porque solo había una plaza de ascenso en juego. Además, se disputaba a dos largos, cuando en la competición autonómica las regatas fueron a cuatro.

Al final, el barco de Boiro acabó en la cuarta plaza las dos regatas y en el play off después de dar la cara los dos días. En Portugalete, además, sufrió una penalización en la salida.

En la clasificación general, como sucede desde hace tres años, Hondarribia superó el play out.