Quique Setién anuncia acciones legales contra el FC Barcelona por incumplimiento de contrato

17/09/2020 19:14 h

Quique Setién anunció este jueves acciones legales contra el Barcelona después de que el club no le comunicase hasta ayer, 16 de septiembre, su despido «sin liquidación alguna» y que el resto del cuerpo técnico, Eder Sarabia, Jon Pascua y el gallego Fran Soto, serían reubicados en el club.

Un mes después de que Josep Maria Bartomeu hiciese oficial el despido de Setién tras la junta extraordinaria, el técnico cántabro ha emitido un comunicado en sus redes, en el que avisa de que pone en manos de sus abogados la resolución del conflito y que estos se verán obligados a interponer las acciones legales correspondientes.

En el escrito, Setién destaca «el mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona» y que tras «varios requerimientos» por su parte y que no fue, hasta ayer cuando recibieron «las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax». Unas comunicaciones que tanto el técnico como su cuerpo técnico afirman que «revelan la clara intención de no cumplir co sus contratos laborales».

De este modo, el conjunto azulgrana sigue sin poder resolver la situación contractual de Quique Setién y su cuerpo técnico, requisito obligatorio para que pueda sentarse en el banquillo el neerlandés Ronald Koeman,