Bale, a punto de salir cedido al Tottenham

17/09/2020 10:43 h

El galés Gareth Bale y Sergio Reguilón pasaron el pertinente reconocimiento médico en las instalaciones de Valdebebas para fichar por el Tottenham, según 'Vamos', de Movistar Plus. Los jugadores, pretendidos por el conjunto londinense que entrena el portugués Jose Mourinho, determinante en la marcha de ambos al fútbol inglés, están a un paso de reforzar su plantilla.

El defensa, que el pasado año jugó cedido en el Sevilla y que recientemente fue convocado por Luis Enrique para la selección, llega al Tottenham a cambio de 30 millones de euros. El Real Madrid se guarda una opción de recompra en los dos próximos años, por 35 y 40 millones. El tema del galés es más complicado aunque en las últimas horas las posturas entre el jugador, el club inglés y el Real Madrid se han acelerado. De hecho, según MailSport, Gareth Bale volverá al Tottenham que pagará al jugador 13 millones de libras por un año (14,2 millones de euros).

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, insistió en su gusto por el jugador galés. «Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos», dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de previa de Europa League. «No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo», respondió cuando fue preguntado sobre si el Tottenham se ha puesto en contacto con los agentes de Bale. «Incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí, pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe», añadió el técnico portugués.