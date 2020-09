Beauvue: «¿Dinero? No juego gratis, pero hay que valorar otras cosas»

0

16/09/2020 17:12 h

El jugador del Deportivo Claudio Beauvue se ha reincorporado al equipo después de haber finalizado su contrato con el descenso a Segunda B porque quiere devolver al club al fútbol profesional y porque, a sus 32 años, valora «otras cosas» por encima del dinero o la categoría futbolística, explicó en su presentación. «No he firmado por el Deportivo para estar bien deportivamente, entre comillas, porque podía estar en otros clubes, en Primera división en otro país, a otro nivel, pero he querido quedarme porque es muy duro también por la gente que trabaja alrededor del club y que ya no trabaja para nosotros», indicó en una conferencia de prensa telemática.

Beauvue ha regresado al Deportivo después de haber aceptado una rebaja salarial por el descenso a Segunda B respecto a lo que tenía estipulado en su contrato si el equipo hubiera seguido en el fútbol profesional. «¿El dinero? No voy a jugar gratis, pero en la vida hay que valorar algunas cosas y me quedo con el valor de la gente, el sentimiento. El año pasado tenía la posibilidad de un contrato de lujo en Arabia y me quedé por otras cosas. Valoro más otras cosas que el dinero», señaló.

El jugador de Guadalupe abogó por pasar página a lo sucedido la temporada pasada con el polémico descenso del Deportivo después de no haber podido disputar en horario unificado, como estaba previsto por una circular de la Federación Española de Fútbol, por los contagios de la pandemia de coronavirus en el equipo rival, el Fuenlabrada. «Tenemos que aprender a aceptar el final para dar un paso adelante. Nos estamos focalizando en la temporada que vamos a empezar y el club hace lo que tiene que hacer (en los juzgados) con lo que ha pasado. Para nosotros ya es pasado», dijo.

Beauvue afirmó que ha estado hablando con Uche Agbo, que «se quiere quedar y ayudar al club» para que el Deportivo suba y precisó que la continuidad del centrocampista en la plantilla dependerá de un acuerdo entre el club gallego y el Standard de Lieja. El delantero destacó, además, las «cualidades» de los jugadores que han sido incorporados en Segunda B por el Deportivo. «Tienen nivel para estar más arriba, incluso en la mejor liga del mundo, la Primera división. Si han decidido venir es por algo, porque están en un club que en España tiene su currículo y aquí van a tener un reto bonito y quieren crecer», pronosticó.