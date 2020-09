Peke: «Aunque estemos Tere y yo en la selección es por el trabajo de todas las jugadoras del Deportivo»

0

La Voz de Galicia

14/09/2020 18:42 h

La internacional española Ainize Barea, Peke, ha asegurado que su llamada de la selección se ha producido gracias «al trabajo de todas las jugadoras» de su equipo, el Deportivo ABANCA, en los últimos años, y tratará de aprovechar la «oportunidad» intentando «participar» en el partido del próximo sábado 19 de septiembre ante Moldavia, de clasificación para el Europeo de Inglaterra 2021. «Estar en la selección me hace acordarme de todas las jugadoras que hemos pasado por el Deportivo. Esto es por ellas, por el trabajo que hemos hecho. Creo que aunque estemos nosotras dos aquí -por Teresa Abelleira, exjugadora del Deportivo- esto es el trabajo de todas las compañeras que han pasado estos tres o cuatro años por el Deportivo ABANCA», declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, la de Arrigorriaga, de 28 años, desveló cómo se había enterado de su primera llamada con la selección española. «La lista la vi el día que salió en las redes sociales. El Dépor me mando renovar el pasaporte e imaginaba que podía ir. Al final, sucedió», manifestó. «He venido para aprovechar la oportunidad, que ojalá se dé, y hacer lo que sé hacer, que es meter goles», indicó. «Espero intentar participar. Lo que más me ha gustado es la mentalidad ganadora de las jugadoras. Esa mentalidad de seguir ganando me ha encantado. La acogida ha sido genial», explicó sobre sus primeras sensaciones. «En cada entrenamiento estoy aprendiendo muchísimo. Estás entrenando con las mejores, y la intensidad y el nivel que tienen es espectacular. Yo me fijo mucho en ellas para poder aprender y mejorar día a día», añadió.

🗣️ @ainizebarea “Peke”: "Me encanta la mentalidad ganadora que tienen las jugadoras de esta Selección"#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/J7234klYqJ — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) September 14, 2020

La delantera aseguró también que la presión a la que se somete a la gente de ataque en cuanto a los goles es «innecesaria». «Las delanteras vivimos de meter goles, son rachas. Todas las que pasamos por aquí hemos hecho bien nuestro trabajo», señaló. «Estoy en un periodo de adaptación. Intento fijarme en los movimientos de las compañeras, quién es más una nueve puro, a quién le gusta más recibir...», relató. La vizcaína se mostró además ansiosa por disputar el duelo de clasificación para la Eurocopa ante Moldavia. «No he podido jugar ningún amistoso con el Deportivo y tengo muchísimas ganas de poder sentir esos nervios previos al partido», apuntó. «Hemos venido aquí a ganar bien, y esa es la idea que tenemos. Moldavia es un equipo ante el que vamos a tener que llevar la iniciativa, van a defender muy juntas y bien. Lo intentaremos hacer de la mejor manera posible», concluyó.

🗣️ @TeresaAbelleira: “La calidad deportiva y humana de este vestuario es espectacular”#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/qEbxvRpFIr — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) September 14, 2020

«Entrenar con las mejores te hace exigirte más»

La internacional española Teresa Abelleira ha asegurado que entrenar con «las mejores» en la selección le hace exigirse «más», y aunque es consciente de que no podrá «jugar muchos minutos» en el partido del sábado ante Moldavia, de clasificación para el Europeo de Inglaterra 2021, espera «disfrutar y aprender». «Entrenar con las mejores te hace exigirte más. Ellas te exigen estar concentrada al 100% en cada entrenamiento, porque son las que ponen el ritmo y el nivel», señaló en rueda de prensa. «Estar con las mejores es un premio a la temporada pasada, en la que todo el Deportivo hizo una gran campaña», añadió.

Además, la gallega sabe que en su primera toma de contacto es probable que no pueda jugar demasiado. «Soy consciente de que vengo aquí a disfrutar y aprender. No espero jugar muchos minutos porque hay una base y es lo que hay que trabajar. Sabía que eran muy buenas jugadoras, pero compartir entrenamientos con ellas es una pasada. Cómo nos están acogiendo es de admirar, hay una gran calidad humana», indicó. También agradeció las palabras del seleccionador Jorge Vilda, que alabó su polivalencia. «Que un entrenador de esa altura te defina así te impone un poco, es de agradecer. Me muevo por el mediocampo en varios sistemas, intento adaptarme a donde me pongan», afirmó la nueva jugadora del Real Madrid.

Aun así, si tuviese que elegir una posición, la pontevedresa se queda jugando «de interior». «En el Deportivo llevo dos años jugando con el rombo y de interior y fueron muy buenos. Ahí me siento muy cómoda. También puedo jugar de pivote y estoy bastante cómoda», explicó, aunque es consciente del nivel de la selección en el centro del campo. «El mediocampo de España es una pasada, con un nivelón increíble. Son jugadoras muy buenas. Vengo a disfrutar, a aprender lo máximo posible. Obviamente quiero volver, pero soy consciente del gran nivel que hay», advirtió. «Para llegar aquí tienes que tener una mentalidad ganadora, el míster te lo intenta inculcar. Estamos trabajando estos días para ganar ese partido, y siendo solo uno, todos los focos están en Moldavia», concluyó.