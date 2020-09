Jorge Prado se vuelve a subir al podio con un tercer puesto en el GP Emilia Romagna

0

Jorge Prado ya no quiere bajarse del podio de MXGP. Este domingo volvió a repetir tras conseguir una meritoria tercera posición en el Gran Premio de Emilia Romagna. A pesar de una primera manga impecable, con la que consiguió su primera carrera en la categoría reina del Mundial de motocrós, el piloto lucense no pudo repetir la gesta del pasado miércoles tras una segunda manga en la que no consiguió mantener el ritmo de sus perseguidores y en la que finalmente quedó sexto.

Tercer podio para Jorge Prado en las últimas cuatro pruebas, dos en el circuito italiano de Faenza tras el primero conseguido en Kegums, después de una primera manga espectacular con la que conquistó su primera carrera en el Mundial de motocrós con solo 19 años. Y eso que el día anterior lo pasó en la cama debido a unos problemas estomacales. El piloto lucense se llevó la primera manga con un tiempo de 35:06.974 por delante de Antonio Cairoli y Jeremy Seewer, después de una dura batalla con este último durante las 17 vueltas de la carrera. Una caída del suizo en la recta final de la manga le hizo perder la segunda posición, que fue finalmente para el italiano Cairoli, compañero de equipo de Prado.

Prado tiró de maestría, lideró la carrera desde la primera vuelta y controló a Seewer durante todo ese tiempo. El suizo llegó a estar a un cuarto de segundo del gallego, pero no controló un salto en la última vuelta y le hizo perder el rebufo de Prado y la segunda posición.

Sexto en la segunda manga

Con esta victoria, la primera en MXGP, el gran premio se le ponía de cara a Jorge Prado. Volvió a ser el más rápido en la salida de la segunda manga, con holeshot incluido, y lideró la carrera durante varias vueltas, pero con el vigente campeón Tim Gajser pegado a su rueda trasera el lucense no pudo mantener el ritmo y cedió el liderato en favor del esloveno, que ganaría la segunda manga en Faenza.

Exhausto, Prado intentó conservar la segunda posición pero Cairoli, Febvre, Seewer y Coldenhoff le fueron pasando exactamente en el mismo sitio que lo hizo Gajser. El lucense no se rindió y en la vuelta 7 volvió a colocarse en tercera posición. Pero las fuerzas eran las justas y volvió a ceder posiciones. A pocas vueltas del final decidió conservar la sexta plaza y puntuar. Con ella se consigue un meritorio tercer puesto en el GP Emilia Romagna, se vuelve a subir al podio y se aúpa dos posiciones en la clasificación general.

«Creo que he hecho un grandísimo trabajo. Incluso aunque me sintiese sin fuerzas luché y conseguí ganar la primera manga. Una sexta posición fue lo máximo que pude lograr en la segunda, pero lo di todo y estoy en el podio. Estoy súper contento y pensando ya en la próxima. Esperemos que podamos pelear por otra victoria», resumió el gallego al finalizar la prueba.

Prado es quinto, con 237 puntos. Solo 48 puntos le separan de la cabeza, que lidera el italiano Cairoli, seguido de Gajser y Herlings, que se perdió nuevamente otra carrera debido a su lesión de espalda. Once carreras por delante, si no se suspende ninguna por la pandemia de coronavirus. Mucho tiempo para que el gallego siga soñando con debutar en la categoría reina a lo grande: con el Mundial de MXGP.