La Unión de Federacións Deportivas Galegas advierte de la grave situación de los deportes de contacto tras más de seis meses sin actividad

12/09/2020

La Unión de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA) lanza un ultimátum por la paralización de los deportes federados de contacto y de combate aficionado. «A paralización xa vai máis aló dos seis meses e é difícil de soportar para as federacións e os noso clubs, que se atopan nunha grave situación de viabilidade», advierte la organización. Lamentan la prohibición contra estos deportes, que no se da «en ningún sector da sociedade». «Somos 17 as federacións deportivas galegas de contacto e de combate que nestes momentos seguen inmersas nun confinamento deportivo sen precedentes, dezasete federacións que representan o 70% das licenzas deportivas galegas , que piden regresar coa máxima seguridade sen perder a esencia das súas disciplinas, con cautela e respecto, pero sen medio», reclaman.

Desde la UFEDEGA señalan que suponen un 2,63 % del PIG gallego, del que dependen 272.000 deportistas y más de 15.000 familias, además de proporcionar ingresos a más de 2.300 empresas. «Entramos nun período de tempo fundamental e decisivo para a práctica deportiva de contacto e de combate. Se nestas dúas próximas semanas non se pon fin a esta paralización nos abocará á inactividade ata máis aló do inicio do 2021, situación que daría lugar á desaparición de moitas entidades deportivas galegas», advierte la unión de federaciones. Por ello, hacen un llamamiento a los responsables políticos para que entre todos busquen una solución.