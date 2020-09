Oros para Belén Toimil y Antía Chamosa en el Campeonato de España de atletismo

0

La Voz de Galicia x. r. c.

12/09/2020 23:05 h

Belén Toimil derribó el último muro que le quedaba en un Campeonato de España, subirse a lo más alto do podio. Por primera vez le ganó, por nueve centímetros, a Úrsula Ruiz y se hizo con el oro en el lanzamiento de peso. El segundo título para Galicia lo firmó la joven Antía Chamosa en los 10.000 metros marcha sacándole nueve minutos a la segunda clasificadas. Dos medallas de gran valor que añadir a las platas de Jean Marie Okutu en el salto de longitud y Saleta Fernández en la altura. Los cuatros éxitos de la delegación gallega de la primera jornada de un Campeonato de España absoluto de atletismo que por primera vez, y por cuestiones sanitarias, se celebra en cuatro sedes diferentes de la comunidad de Madrid.

La mugardesa Belén Toimil era una asidua al segundo puesto del cajón y tumbar al mito de Úrsula Ruiz (nueve veces campeona de España) parecía un imposible. Pero sucedió ayer en Moratalaz. Y eso que en el arranque la lorquina dio el primer hachazo poniéndose en cabeza con 16,11 metros mientras la gallega arrancaba con 14,78, pero en el segundo intento la bola se fue hasta los 16,18, Belén se puso en cabeza y ya no soltó el oro, que terminó por rubricar en el quinto intento con su mejor marca del día (16,20 metros), un registro inalcanzable para su rival y que no la dejó del todo satisfecha, aunque el oro lo marcaba todo.

«Estaba nerviosa, la técnica no me salió como quería y tampoco lancé lo que yo quería, pero estoy muy contenta porque es mi primer oro absoluto. No puedo estarlo más», comentó a los medios de la Federación. Un premio a su constancia para cambiar los hábitos de vida e incluso su técnica de lanzamiento bajo la supervisión de Carlos Burón en el CAR de León.

La cuntiense Antía Chamosa también cambió la plata por el oro, el primero que conquista en categoría absoluta. La marchadora de la Gimnástica, de solo 20 años de edad, dio un recital en los 10.000 metros marcha y se hizo con el título de campeona de España con un tiempo de 48m 35s 20c, nueve minutos menos que Ainhoa Pinedo, que fue plata. Las dos fueron las únicas que bajaron de 49 minutos.

«Esta temporada ha sido muy inusual. Estoy muy contenta», comentó Antía a la organización, mientras recordaba que «aún soy pequeña, estoy empezando en el 20km. Mi objetivo es conseguir mejor marca y a ver cómo voy evolucionando».

Las platas

Por su parte, Jean Marie Okutu se quedó sin el oro del salto de longitud en el último intento y por un centímetro. Se lo arrebató Francisco Javier Cobián con un brinco final de 7,79 metros.

El marinense, cinco veces campeón de España al aire libre, dominó el curso hasta el último salto. En su segundo intento, Okutu voló hasta los 7,79 y su rival acreditaba como mejor salto 7,38 en el quinto, pero en su última visita al pasillo le salió su mejor marca personal y dejó al gallego sin el oro. Jean Marie tuvo que conformarse con la plata.

También fue Saleta Fernández subcampeona de España. La monfortina cedió el cetro en el salto de altura ante Cristina Ferrando, que saltó dos centímetros más. Saleta se quedó en el 1,85 (el curso pasado se había llevado el oro con cinco centímetros más) y su rival se fue hasta el 1,87 metros.

Quien no pudo repetir podio fue la valdeorresa Leticia Gil en el salto de longitud femenino. La atleta del Playas se quedó a 11 centímetros del bronce, ya que fue cuarta con 6,12 metros y la navarra Laila Lacuey saltó 6,23 para ser tercera.

Hoy se celebra la segunda y última jornada del campeonato con Pedro Juncal y Alejandro Rivera en la finales.