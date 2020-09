Álex Abrines dinamita al Baskonia en la primera semifinal de la Supercopa

0

12/09/2020 21:10 h

El Barça jugará la final de la Supercopa Endesa después de haber derrotado este sábado al TD Systems Baskonia (68-72) gracias a la magnífica reacción de Álex Abrines cuando el duelo estaba más igualado, apoyado por los puntos de Nikola Mirotic, también decisivo en este nuevo equipo de Saras Jasikevicius. El actual campeón de la ACB se queda así fuera de la final de la Supercopa, algo que no ocurría desde la temporada 2016-2017.

El conjunto culé no tuvo el mejor comienzo del curso, pero fue entonándose con el paso de los minutos en la puesta de largo para el basket nacional tras la pandemia. Al final consiguió una victoria que servirá de aprendizaje para el futuro del equipo de la Ciudad Condal.

Los catalanes ajustaron su capacidad defensiva, mejoraron en el rebote y pronto generaron sus primeras ventajas en el electrónico. Los blaugranas llegaron a conseguir 15 puntos de renta en el tercer cuarto gracias a la inspiración de un Abrines imparable (48-62).

El ex de la NBA anotó 19 puntos y capturó cinco rebotes, aunque el Baskonia no se rindió y volvió a enchufarse al partido con un parcial sensacional liderado por Vildoza. El 66-71 devolvió la igualdad y obligó al Barça a retomar la concentración para no complicarse la vida en los últimos minutos del encuentro.

Los de Dusko Ivanovic no fueron constantes porque su gran reacción se esfumó en el momento más importante del partido. Henry les acercó, pero también desperdició la última oportunidad para acariciar la prórroga. Un gran tapón de Brandon Davies cerró el envite y dejó sin historia la primera semifinal de la Supercopa. El Barça volverá a pelear por un título que no levanta desde 2015.

Ficha técnica

TD Systems Baskonia: Henry (8), Raieste (2), Giedraitis (12), Polonara (-) y Jekiri (7) -quinteto inicial- Dragic (6), Vildoza (14), Peters (14), Diop (2) y Kurucs (3).

Barça: Calathes (4), Bolmaro (2), Claver (3), Mirotic (13) y Oriola (6) -quinteto inicial- Abrines (19), Davies (10), Hanga (9), Heurtel (6) y Smits (1).

Parciales: 14-22, 14-13, 17-25, 23-12.

Árbitros: Rodríguez, Peruga y Martín Bertrán. Sin eliminados.

Pabellón: Santiago Martín (Tenerife).