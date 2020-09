Competición traslada los partidos de los viernes y los lunes de Primera y Segunda División al fin de semana

0

10/09/2020 00:05 h

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió a última hora de la noche de ayer que la Liga de Primera y Segunda División comience el sábado y no el viernes como había marcado la patronal.

«Los partidos tendrán lugar en los días fijados en el calendario oficial, el cual, como se indica en el antecedente de hecho primero de esta resolución ha sido aprobado, o en los que, sin que la jornada de que se trate se altere, se autorice en virtud de convenios o pactos legales, estatutarios o reglamentariamente permisibles. El calendario correspondiente a la temporada 2019/2020, ya ha sido aprobado por el CSD, como se ha dicho aquí, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Convenio de Coordinación», explica la jueza. «La LNFP pretende que determinados partidos se disputen en viernes y lunes, siendo esta una posibilidad que los Convenios de Coordinación suscritos en el 2010 y el 2014 consideraron sujeta a la autorización de la RFEF y a la que no hace referencia el Convenio actualmente en vigor. No consta en este caso que dicha autorización, fruto de un deseable acuerdo, se haya dado, por lo que no procede la celebración de encuentros fuera de la jornada legalmente habilitada», agrega. Por ello, ha dispuesto cambiar el Granada - Athletic al sábado y l Alavés - Betis pasa al domingo.

Ante la premuera de tiempo, la Liga acepta estos cambios para la primera jornada aunque en horarios diferentes a los marcados por Competición; pero insta al Consejo Superior de Deportes que intervenga de cara a los encuentros de la segunda, que también han sido cambiados de fecha por el Comité de Competición.