Juan Carlos Unzué: «La progresión es lenta pero es cierto que no para»

03/09/2020 20:32 h

El exjugador de Osasuna Juan Carlos Unzué ha comentado que mentalmente se encuentra «fuerte» después de haber anunciado el pasado mes de junio que padece ELA. Unzué ha visitado Pamplona con motivo de la insignia de oro que le ha entregado este jueves la Asociación de Osasuna Veteranos, que también ha nombrado al exjugador rojillo socio de honor.

El acto se ha celebrado en las dependencias que el club tiene en la Plaza del Castillo y al que han asistido un buen número de exjugadores rojilllos. «En el aspecto físico creo que se confirma un poco lo que decían los médicos», ha dicho, y añadido que «la progresión es lenta pero es cierto que no para», aunque «a día de hoy me sigo valiendo para las cosas esenciales».

El pasado mes de junio Unzué anunció en una rueda de prensa en el Camp Nou que padecía ELA, una enfermedad degenerativa sin cura hasta el momento que paraliza el cuerpo de la persona afectada pero no su mente. «Tengo una enfermedad muy cabrona y sé lo que me viene, pero tengo la sensación de que hay cosas peores y entre ellas están las que no te dejan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando», ha reflexionado el exportero antes de lamentar que muchas veces se hagan homenajes cuando la persona ya no vive.

Unzué, que ha jugado en Osasuna, Sevilla y Barcelona y entrenado en el Girona, Celta y Barcelona (segundo entrenador) antes de toparse con esta enfermedad, se ha mostrado emocionado por recibir «un pequeño detalle que se agradece muchísimo». «Lo que consiguen todas esas muestras de cariño es que uno se sienta que hay un poco más de energía cada día», ha dicho antes de recibir la insignia de manos del presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y del presidente de la Asociación de Veteranos, Lucrecio Luquin.

Sobre temas de actualidad como la posible salida de Leo Messi del Barcelona, Unzué ha indicado que se siente «sorprendido porque, durante mis años en esa casa, mi deseo era que Messi completara su carrera deportiva allí». «Es cuestión de ley de vida, nadie es eterno y llega el momento en que se acaba. Cuanto más grande has sido, más cuesta despedirte», ha explicado Unzué sobre la situación que vive actualmente el astro argentino. Y para el supuesto de que finalmente Messi no se mueva de la Ciudad Condal ha señalado que si es así «será porque es la mejor decisión a la que podrían llegar. El primer día le costará, pero el segundo día estará con las mismas ganas y ambición de siempre».