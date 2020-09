El padre de Messi a su llegada a Barcelona: «Veo difícil que Leo se quede»

0

02/09/2020 15:45 h

El padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, ha asegurado este miércoles a su llegada a Barcelona que está «difícil» que su hijo permanezca en el FC Barcelona, si bien ha negado que hayan hablado con Pep Guardiola, técnico de un Manchester City con quien no han contactado tampoco.

En declaraciones a 'Deportes Cuatro', antes de entrar en su oficina para encontrarse con los abogados que llevan el caso, Jorge Messi reconoció no saber si se irá Leo Messi del Barça o no, pero aseguró que es «difícil» que se quede. «No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse», reconoció el padre del 10, actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

Pese a esa dificultad que augura Jorge Messi, está prevista para esta mismo miércoles una reunión con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para buscar una posible solución a la situación. Por otro lado, el del posible comprador o nuevo destino de su hijo, negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. «No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie», señaló.

Messi, emblema de la nueva camiseta

A pesar de su deseo de marcharse del Barcelona, Leo Messi es el principal protagonista en la publicidad de la nueva camiseta que el club ha puesto a la venta este miércoles en la versión para los aficionados. En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano, secundado por Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, y con Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong al fondo.

La camiseta de la primera equipación 20/21 en versión 'Stadium' ya está disponible

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2020

Fuentes del club explicaron a EFE que la decisión de hacer aparecer al argentino como líder indiscutible no ha sido tomada por los publicistas sino por la propia entidad. Su intención es seguir mostrándole como el emblema del equipo para la próxima temporada, con la intención de dejar claro que no está dispuesto a deshacerse de él. Esta publicidad ha salido a la luz precisamente el mismo día en que está previsto que el presidente, Josep Maria Bartomeu, se reúna en Barcelona con el padre del jugador, Jorge Messi.

Por otro lado, la relevancia de Dembélé (a quien Bartomeu declaró como intransferible a pesar de sus reiteradas lesiones) y Griezmann en la imagen es una demostración de que la junta directiva los ve como dos de los pilares del nuevo Barcelona que moldea Ronald Koeman. Sobre todo porque su presencia hace que desaparezcan de la instantánea dos de los protagonistas de la publicidad de la temporada anterior: Jordi Alba y Sergi Roberto.

En la última fila, De Jong y Ter Stegen sustituyen a Sergio Busquets (en la de este año aparecen seis jugadores y en la anterior lo hacían cinco) y el único que repite es Gerard Piqué, que de esta manera confirma prácticamente del todo su continuidad en el Barcelona, después de ofrecerse para irse si era necesario tras el 2-8 encajado ante el Bayern de Múnich. Aunque la publicidad se haya hecho pública ahora, los jugadores se hicieron las fotografías en febrero. Así que la aparición de Messi en ningún caso se puede interpretar por su parte como un guiño al Barcelona.