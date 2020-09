La España de Luis Enrique regresa al futuro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ignacio Tylko

colpisa 02/09/2020 15:57 h

Arruinó el coronavirus la Eurocopa, aplazada al 2021, y quedó el fútbol de selecciones marginado por la necesidad de terminar los torneos de clubes, pero España se reencuentra con la competición este jueves con un duelo de enjundia ante la siempre poderosa 'Mannschaft' en Stuttgart, que da el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Liga de Naciones. La situación sigue muy condicionada por la crisis sanitaria y bajo la amenaza permanente del covid-19, que en el combinado nacional ya ha causado dos bajas por los positivos Mikel Oyarzábal y de Adama Traoré, pero este regreso supone un soplo de aire fresco en un verano sofocante e inquietante.

Se reestrena el técnico asturiano con la selección casi 18 meses después de dirigir su último partido, un amistoso con triunfo por la mínima ante Noruega (2-1). Luego llegaría el drama de su hija Xana, la interinidad de Robert Moreno, la renuncia oficial del asturiano y una brillante clasificación para el gran torneo continental que, paradójicamente, se llevó por delante al catalán. Vuelta a escena de su antiguo y bien ponderado jefe, ahora su enemigo irreconciliable por una cuestión de egos y supuestas traiciones. En su anterior periplo de apenas un año, Luis Enrique cosechó cinco victorias y dos derrotas ante Croacia e Inglaterra, ambas por 3-2, que le hicieron fracasar precisamente en la Liga de Naciones, el único torneo que inició y terminó.

Nueva normalidad, sucedáneo de deporte rey sin público, y tiempos se renovación para una España en la que conviven tres generaciones de jugadores, ejemplificadas con las comparecencias el martes de Jesús Navas, Rodrigo Moreno y Eric García. Un grupo «muy bonito con el que hay que tener paciencia» pero al que, sin embargo, se le exigen resultados inmediatos, tal y como ha puesto de manifiesto Rodrigo Hernández. Su crecimiento en el City de Guardiola ha sido exponencial y la incógnita reside en saber si ya está por delante de Busquets, uno de los supervivientes, junto al incombustible capitán Sergio Ramos, de esa selección de seda que conquistó un Mundial y dos Eurocopas. Después, sonadas decepciones en las Copas del Mundo de Brasil y Rusia y en el Europeo de Francia.

Tras sufrir el drama de perder a una hija, Luis Enrique retorna con la ilusión por bandera y el dinero en un segundo plano, ya que se redujo el sueldo de forma voluntaria. «Han sido meses difíciles para todos, extraños, trabajando desde casa con mimo y detalle, pero hay que lanzar un mensaje de optimismo a la gente», remarcó el gijonés tras dar una lista con una decena de novedades respecto a la última cita con Robert Moreno ante Rumanía, hace nueve meses. Complicado embarazo pero ya toca ver la luz con un grupo plagado de caras nuevas como el citado Eric, Ferran Torres, Oscar Rodríguez o Ansu Fati. «Esta sería la lista de la Eurocopa si se jugase ahora mismo, pero es reversible. No miro estadísticas, edades o equipos de procedencia. Sé que los que han venido son los mejores», remarca Luis Enrique, quien lamenta las bajas de los dos afectados por la pandemia y también del madridista Marco Asensio, con un edema en la rodilla operada. Pero no se queja y es el primero en exigirse porque considera que España, veterana, novel o equilibrada, puede competir de tú a tú contra las mejores.

Un clásico universal

Para este partido entre antiguos campeones del mundo, Joachim Löw, el seleccionador germano, ha decidido dar descanso jugadores del Bayern y del Leipzig titulares en la 'Final 8' de Lisboa. Kimmich, Gnabry o Neuer, el capitán habitual, no estarán presentes. A pesar de las presiones para volver a llamar a los veteranos Müller, Boateng o Hummels, apartados del equipo nacional el año pasado, pero que han vuelto a su mejor nivel, Löw se mantiene firme: El último 'histórico' convocado contra España es el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos (30 años).

Niklas Süle, gravemente lesionado la pasada temporada y poco utilizado en la Champions, regresará al eje de la zaga. Löw cuenta con él como pilar de la retaguardia de cara a la Eurocopa-2020. Leroy Sané, la nueva estrella alemana traspasada del Manchester City al Bayern este verano, también figura en la nómina de convocados. Son tres representantes de la generación del 95/96, como Gnabry, Kimmich, Goretzka o Julian Brandt, llamada a devolver a Alemania a lo más alto del fútbol mundial.

Dominadores hasta no hace mucho con un estilo reconocible que marcó tendencia en el fútbol mundial, alemanes y españoles se han enfrentado ya en 23 ocasiones. Nueve veces ganó el combinado germano, siete terminaron en empate y otras tantas salió ganador el conjunto hispano. Dos de esos triunfos se han producido en la última década. Quedan en el recuerdo las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, con el gol de Carles Puyol y, sobre todo, el acierto de Fernando Torres en la final de Viena que valió una Eurocopa.