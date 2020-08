Víctor Gallego alcanza los 20 títulos gallegos absolutos de atletismo

0

30/08/2020 20:18 h

Víctor Gallego consiguió su vigésimo campeonato gallego absoluto en las 21 temporadas que lleva en activo, 16 en máxima categoría. El atleta de la Gimnástica es el gran dominador del peso en Galicia desde el 2008, cuando consiguió su primer campeonato, y también ha coleccionado siete dobletes con el disco (el primero fue en el 2012), una disciplina en la que este domingo, en el Gallego de Elviña, tuvo que conformarse con la segunda plaza por detrás de Francisco Javier Guzmán.

«É un orgullo para min levar tantos anos gañando porque iso quere dicir que levo moito tempo aguantando aí arriba e estando competitivo durante todos estes anos, que é o importante», comenta este profesor de primaria que combina la docencia con el atletismo.

Víctor comenzó en el deporte en 1999, seis años después ya estaba compitiendo a nivel absoluto y en el 2008 subió por primera vez a lo más alto del podio en peso. Desde entonces, en Galicia solo se bajó una vez de lo más alto del cajón, en el 2009.

Pese a esta trayectoria reconoce que la edición del 2020 por el parón de la pandemia resultó de lo más complicada. «Foi difícil. Xa te pechan e na casa tes menos cousas que poder facer ca nun estadio, e todo se complica».

Con esta rémora llegó a la doble función del domingo y en el disco, aunque acabó segundo, no salió nada descontento. «Gañáronme por 20 centímetros e non facía nada de disco dende hai meses. Competín bastante ben pero gañáronme», comenta. Lanzó 47,42 metros.

Pero en el peso no dio opción. Para su disciplina clásica Víctor había estado entrenando a lo largo del último mes y, llegado el momento de lanzar, no falló y se impuso con un mejor lanzamiento (en el último intento) de 15,05 metros. Le sacó más de un metro al segundo. «Contento, sen máis. As marcas son baixas pero, para como estou, estou contento porque quere dicir que competín ben». Víctor es además el vigente plusmarquista gallego de la disciplina con un lanzamiento de 17,44 metros firmado en Alcobendas en el año 2013.

Con tantos títulos encima y con una vida dedicada al atletismo, aunque siempre compaginada con estudios y trabajo, Víctor Gallego considera que todavía no le ha llegado el momento de abandonar. «Vou tentar aguantar un pouco máis, xa veremos ata onde dou».

La clave para mantenerse durante tanto tiempo en lo más alto está en mantener la ilusión. Al margen de la familia, el atletismo es su vida, y en él están sus amigos. Algo que va más allá de ganar cada año en el Gallego al aire libre.

Okutu gana la longitud con 7,78 metros, mejor marca española de la temporada

Jean Marie Okutu era uno de los reclamos en el cartel del Campeonato Gallego y el marinense no solo ganó con autoridad el salto de longitud, sino que firmó en Elviña la mejor marca española de la temporada con un salto de 7,78 metros en el quinto intento.

Okutu comenzó su concurso con 7,21 metros y poco a poco fue aumentando la distancia hasta alcanzar su mejor brinco en el quinto. El atleta del Barcelona ya había demostrado su buen estado de forma en la cita de Pontevedra. En la longitud femenina el triunfo fue para Uxía Paz (Celta) con 5,60 metros.

En la pértiga femenina Beatriz Viteri dejó el primer peldaño del cajón para quedarse con la segunda posición. La ourensana saltó 3,31 metros y Lola Bouzas, del ADAS, se fue hasta los 3,46.

Belén Toimil lanzó 16,57

La mugardesa Belén Toimil se llevó su séptimo título gallego de peso al aire libre con un lanzamiento de 16,57 metros conseguido en su tercer intento. La atleta del Playas aventajó en cuatro metros a la segunda clasificada, Raquel Villa (Celta).

En el triple salto femenino el triunfo fue para Alba Cuns, una de las promesas del atletismo gallego, con un salto de 11,93 metros. En el cuadro masculino Alexander Barreiro ganó con 14,79. Los hermanos Chamosa (Antía y Daniel) ganaron la marcha.