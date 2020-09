El nuevo protocolo sanitario que el  Dépor debe cumplir

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

02/09/2020 05:00 h

El Deportivo ha dejado de estar bajo el paraguas sanitario del protocolo para el deporte profesional y en su regreso a los entrenamientos tendrá que someterse a las normas establecidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) cuando confirme su borrador del «Protocolo armonizado de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional de categoría absoluta (Temporada 2020-2021)», documento que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas y las federaciones.

Galicia ya se ha adelantado a este proceso y la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado viernes en la que se establecían las medidas de prevención relativas a la práctica deportiva federada no profesional una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad frente a la crisis sanitaria provocada por el covid-19 marca las pautas de cómo deben ser los entrenamientos de equipos como el Deportivo.

Esta orden autoriza el contacto en tanto en cuanto la Segunda B ya tiene una fecha de inicio establecida (18 de octubre). Los grupos deben ser estables con una separación de cinco o seis metros entre compañeros (establecido en el borrador del CSD) y podrían superar los veinticinco componentes. El club debe presentar para su ratificación un protocolo (en el que se debe incluir la gestión sanitaria de los amistosos y de la presencia de público si se estima conveniente) a la Xunta y a la Real Federación Gallega de Fútbol.

La norma de carácter general a nivel autonómico no tiene efecto en los ayuntamientos de Abegondo (donde se encuentra la ciudad deportiva blanquiazul) y A Coruña (en el que se ubica el estadio de Riazor), como tampoco en los de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Bergondo, Carral, Sada y Lugo, en los que ha aplicado medidas más restrictivas, que son las que prevalecen. Según la orden del 7 de agosto publicada en el DOG (vinculada en el ámbito deportivo que compete al equipo blanquiazul a la resolución del 23 de junio de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade), los grupos de trabajo no pueden superar las diez personas y no puede haber contacto entre ellas. Si se desea organizar eventos con público, el máximo será de 70 asistentes (que se puede elevar a 100 con permiso expreso de Sanidade).

El Dépor Abanca, bajo el mismo protocolo que el equipo masculino

Rige para el Dépor Abanca la misma norma que para el primer equipo masculino. Con la fecha estimada de inicio de la competición (el 4 o el 18 de octubre según los supuestos establecidos), el contacto estará permitido. De todos modos, su autorización está supeditada a que la Xunta levante las restricciones establecidas para los ayuntamientos de Abegondo y A Coruña, además de los otros mencionados.

Al igual que el equipo masculino, 72 horas antes de iniciar la competición deberá someterse a pruebas PCR. Con la Liga en marcha, habrá otras 50 aleatorias.