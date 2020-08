Mikel Oyarzabal da positivo por coronavirus y no podrá jugar con la selección

View this post on Instagram

Kaixo denoi! Lerro hauen bitartez argitaratu nahi dut positibo eman dudala azkeneko COVID testean. Etxean egoteko unea da orain, taldekideekin bueltatzeko egun bat gutxiago falta zait. Eskerrik asko! Kaixo! Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. Eskerrik asko!