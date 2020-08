Los campeones de la Liga Galega de Traiñeiras del coronavirus

0

La Voz de Galicia Álvaro Sevilla

29/08/2020 23:27 h

La Liga Galega de Traiñeiras del verano de 2020 se recordará durante décadas. En piedra quedarán cincelados los nombres de los tres equipos campeones: Tirán, de la Liga A, Puebla, de la B, y Cabo da Cruz, de la femenina. Ellos reinaron en las aguas gallegas tras sobreponerse a tres meses de confinamiento, a una pretemporada exprés y a cinco semanas de competición donde el virus estuvo en las cabeza de todos por el riesgo a que obligara a paralizar la temporada.

«A clave estivo en manter a motivación mentres estábamos na casa. Foron meses complicados porque parecía que todo se ía cancelar. Conseguimos traballar cada día e o certo é que ao gañar nesas circunstancias o premio parece dobre», explica el entrenador de Tirán, Benji Vázquez. Ese es también el sentir de Javi Lago, técnico de Cabo, que reconoce que, además de la preparación física: «A psicolóxica foi aínda máis importante. Este ano as nosas remeiras evolucionaron moito a nivel de forza, pero mentalmente fixérono o dobre. Foi duro adestrar dende a casa, pero logo de superar iso só quedaba gozar do verán».

Puebla logró una doble victoria, ya que el equipo resucitó tras haberse quedado en tierra en el 2019 al no lograr reunir el número necesario de remeros. «Sabíamos que estar un ano sen remar ía a pasarnos factura. Ninguén se podía esperar que a falta de dúas probas íamos ser campións», explica el técnico y remero pobrense, Raúl Pazos. A Carmela volvió a la LGT y logró lo que buscaba, ascender a primera tras mostrarse imperial: «A pesar do déficit de horas de mar conseguimos adaptarnos. Non foi nada sinxelo e iso dálle máis valor».

Este verano también será recordado por la gran lucha de las dos traineras de Moaña, Tirán y Meira. La batalla cayó del lado de los primeros en las aguas de A Pobra do Caramiñal. Sobre eso habla Benji Vázquez: «As dúas primeiras regatas foron para eles, pero soubemos centrarnos e recortarlles esa vantaxe. Foi un man a man ata a última proba».

En el momento decisivo, Tirán no falló: «Ao estar empatados a última proba contaba o dobre. Entón centrámonos nela. O sábado fixemos trocos, intentamos chegar ao domingo máis frescos para conseguir o triunfo». Lo lograron y ahora tienen ante ellos la clasificatoria de la Bandera de La Concha, que será este jueves. Allí también estará Cabo de Cruz, que quiere demostrar que el remo gallego femenino tiene mucho que decir. «Sabemos o difícil que é, pero vamos sen medo. Temos que ir a loitar porque todo estará moi igualado», explica Lago.

Él también hace gala del nivel que se encontró este año en la LGT: «Este ano había dez equipos preinscritos, pero o covid dificultouno todo. Aínda así déronse pasos adiante. Eu creo que para nada foi un verán inferior a outros. Todo o contrario».

Ese es también el sentir del técnico de Puebla, Raúl Pazos, que considera que el nivel en la LGT-B no desmerece al que se ha visto una categoría por encima: «Os equipos da cabeza da liga B acostuman a ter o nivel da media táboa da A. Creo que tiñamos capacidade para estar canda eles, pero non só nós, senón tamén os nosos principais rivais deste verán».

El próximo año a los pobrenses les tocará verse las caras de nuevo con los mejores del remo gallego, y Pazos cree que habrá que volver a apretar los dientes: «Teremos un bloque sólido que contará co apoio da canteira. Son rapaces moi capaces e que levan anos demostrando o seu talento».

Estarán acompañados por Tirán si el playoff de ascenso a ACT no les es fecundo. «É moi complicado, pero temos esperanzas. Os rivais van a dar moita guerra», explica Vázquez. Lo mismo ocurre en Cabo, que intentará subir a la Liga Euskotren: «Imos a por todas», asegura Lago. Si alguien puede, son las traineras que han conquistado Galicia en el verano del covid-19, el más difícil de la historia de la LGT.