Luis Suárez, primer descarte del Barça de Koeman

El club azulgrana oficializó este miércoles la llegada del técnico holandés para dirigir al equipo hasta junio del 2022, como ya había adelantado el presidente de la entidad, Josep María Bartomeu

Tras varios días de incertidumbre sobre el futuro del FC Barcelona, el club comienza a tomar decisiones para reinventarse. El equipo blaugrana oficializó este miércoles la llegada de Ronald Koeman como nuevo entrenador. El holandés dirigirá el club hasta junio del 2022, y será presentado este miércoles a las 18.00 horas.

Después de la destitución de Quique Setién y la marcha de Éric Abidal como secretario técnico de la entidad, los rumores sobre la llegada de Koeman como nuevo entrenador para el equipo fueron in crescendo. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, confirmó que, si no había «ninguna novedad», la llegada del holandés a Can Barça era inminente.

