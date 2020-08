Histórico triunfo de la golfista gallega Fátima Cano tras superar el coronavirus

0

24/08/2020 20:07 h

Nueva gesta para el golf gallego a nivel internacional. La santiaguesa Fátima Cano levantó este fin de semana el trofeo de ganadora del IOA Championship, en el recorrido californiano de Morongo GC. Una victoria que supone el estreno del palmarés de Cano como profesional y que la aúpa hasta la tercera posición del ránking del Symetra Tour, el segundo circuito más importante de Estados Unidos. Además, se convierte en la segunda gallega en ganar un torneo profesional tras Marta Silva. Y todo esto, después de haber superado el coronavirus hace menos de un mes.

«En cierto modo, siento que ya me lo merecía. Últimamente me siento muy cómoda con mi juego y he luchado por victorias muchas veces entre este año y el anterior. Por fin lo he logrado y lo cierto es que no tengo palabras. Es un poco abrumador, la verdad», afirmaba Fátima Cano tras ganar el torneo. La gallega, que se perdió la primera prueba de Míchigan en la vuelta del Symetra tras del parón por la pandemia, precisamente por dar positivo por covid-19 en los test previos al inicio de la competición, ya logró un meritorio cuarto puesto el fin de semana anterior en Mesa, Arizona.

Sexta en último torneo disputado en Florida en el mes de marzo y antes de que todo se paralizase, la vuelta de Cano al green ha sido inmejorable. Más si se tiene en cuenta el tiempo que ha estado confinada en su casa hasta que volvió a dar negativo en la prueba de coronavirus y pudo retomar los entrenamientos al aire libre. Además, se convierte en la primera golfista del mundo, al menos en los circuitos principales, que se lleva la victoria en un torneo después de haber dado positivo.

Con su victoria en el torneo de California, con un 12 bajo par y 204 golpes (70-65-69), escala posiciones en la clasificación para acceder al LPGA Tour —la máxima categoría del golf femenino—. Y es que este año el ascenso estará todavía más complicado, ya que solo las cinco primeras se llevarán el premio. Indiana será el siguiente destino de Cano, dentro de dos semanas, para el quinto torneo del circuito, que se extenderá hasta noviembre con la celebración de 10 pruebas en total.