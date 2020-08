Ni 803 millones pueden con Neuer

El gigante alemán derrotó al PSG en una ajustada final y se hizo con su sexta 'orejona' tras un pleno de once triunfos en el torneo

Dicen los sabios que la perfección no existe, pero si algo se le parece, el Bayern de Múnich lo ha logrado. El gigante alemán derrotó al París Saint Germain con un solitario gol de Kingsley Coman, un hombre formado en la cantera del equipo francés, en una final ajustada, de oficio y poco rastro de esos fuegos artificiales que el camino de ambos equipos por el torneo pronosticaban. Conquistó así en Lisboa su sexta Liga de Campeones y lo hizo después de un camino pleno de triunfos, concretamente once de once posibles, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar y que es la joya de la corona en una temporada que quedará grabada en letras de oro en la reluciente historia del club bávaro como la del segundo triplete, tras aquel de la campaña 2012-13.

