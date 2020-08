Policía, fútbol y libertades

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lois Balado

24/08/2020 05:00 h

Tiene mala fama, pero Marsella no es Medellín. No he tenido la suerte, pero sí conozco personas que han ido y siguen vivas.

El mar forja el carácter de la segunda ciudad más poblada de Francia. Su puerto es uno de los más importantes de Europa, así que por allí pasa de todo: alimentos, aparatos electrónicos, inmigrantes, combustibles, vehículos, drogas, turistas, y prostitutas.

Del batiburrillo histórico de culturas y nacionalidades (italianos, españoles, magrebíes o armenios) llegadas del mar, ha resultado un carácter rebelde típicamente marsellés. Una personalidad colectiva que suele coincidir en que le gusta el fútbol y que le disgusta París. Ambas de manera vehemente.

Para evitar problemas, la policía de la ciudad decidió prohibir camisetas y bufandas del PSG durante la final de Champions. Para evitar problemas —los hinchas del Marsella no son los más pacíficos—. Luego cancelaron la prohibición debido a la «incomprensión causada», porque aunque digan que Marsella es la ciudad menos francesa de Francia, siguen siendo franceses. La liberté no se toca.

Los debates sobre libertades son discusiones altamente atractivas, más cuando tocan tangencialmente el fútbol. Pedí opiniones.

—Es que hay que estar muy loco para llevar una camiseta del PSG el día que juegan la final de la Champions.

—Me da igual.

—Bueno. Es de ser algo pirómano.

—¿Te parecería bien que prohibiesen a las mujeres ir a los sanfermines en minifalda? El que lleva la camiseta no es el que tiene el problema.

Salí convencido. La libertad también es arriesgarte a que unos tarados te partan la cara. Otra cosa es si merece la pena que sea por el fútbol.