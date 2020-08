Martín pierde el doblete austríaco en la moviola

0

La Voz de Galicia Borja González

23/08/2020

La agonía de Jorge Martín en el final de la carrera de Moto2 del GP de Estiria no tuvo premio. El piloto madrileño, muy sólido en toda la primera parte de la prueba, abrió un hueco que por momentos parecía que iba a ser más que suficiente para apuntarse su segundo triunfo en la categoría, una semana después del primero, en el mismo escenario. Por detrás, primero Nagashima, después Gardner y por último Bezzecchi, se relevaron en el segundo puesto, mientras que por delante nada cambiaba, en una carrera de la que se quedaron fuera muy pronto el autor de la 'pole', Arón Canet, y el que salía cuarto, Augusto Fernández. Fue el italiano el que consiguió poner un punto más, mientras olía cómo Martín iba perdiendo ritmo. Una persecución que llegó con todo abierto a la que terminó siendo fatídica última vuelta para el español. Consiguió controlar el empuje de su rival, le mantuvo a distancia, y pudo cruzar la meta en la primera posición, por unas escasas 60 milésimas. Un triunfo que supo que no era suyo cuando aparcó su moto en el parque cerrado. Allí los responsables de carrera le comunicaron que había pisado la zona verde de la parte externa de la curva 8, y que considerando que se había beneficiado de esa leve salida de pista, había perdido una posición. «No pensaba que hubiese tocado, y creo que hemos ganado de una manera increíble, y aunque al final Bezzecchi tenía un poquito más, la verdad es que yo creo que merecía esta victoria y por esa parte no estoy satisfecho. Pero sí lo estoy con el rendimiento y lo volveremos a intentar en Misano», expresaba un decepcionado Martín que, no obstante, sale de Austria a solo ocho puntos del líder, Luca Marini, que solamente pudo ser séptimo.