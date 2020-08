Gómez Noya, cuarto en su reaparición en el Grand Prix francés

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 22/08/2020 17:51 h

Gómez Noya regresó esta tarde a la competición en el Grand Prix francés, donde logró una cuarta posición, con un tiempo de 52'10''. El triatleta gallego estuvo acompañado en la competición francesa de Mario Mola, que no logró bajar del vigésimo puesto al cruzar la meta un minuto y 27 segundos por detrás del ferrolano. La prueba se disputó en distancia esprint y después de los primeros 750 metros a nado, Gómez Noya no logró salir en el grupo de cabeza y llegó a la transición en décima posición, a once segundos del primero, pero en el segmento ciclista, el campeón del mundo logró meterse en un grupo de diez corredores que metió mucha intensidad a la carrera en los primeros kilómetros por Chateauroux.

El grupo continuó unido y llegó a sacar una ventaja de 33 segundos a Mario Mola, que rodaba junto a Gustav Iden (octavo en la clasificación final). Pero fue en la última parte de la prueba, cuando Gómez Noya pudo ganar posiciones en un grupo que se iba rompiendo poco a poco hasta que en la última vuelta a pie, Dorian Coninx conseguía cruzar primero la línea de meta, con un tiempo de 51' 55'', seguido de Leo Bergere y Kristian Blummenfelt.

El entrenador de Gómez Noya, Carlos David Prieto, reconocía este viernes que la prueba era importante para que el triatleta gallego intentara demostrar que está en forma «sin más pretensiones que quedar satisfecho». Este domingo tendrá una nueva parada en distancia súper esprint en la Superliga de Holanda.