Jaén mide el salto de Martín Bouzas entre la élite del ciclismo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lois Balado

20/08/2020 21:12 h

Este viernes comienzan en Jaén los campeonatos de España de ciclismo con la prueba de contrarreloj (12 horas, Eurosport - LaLigaSportsTV). Un recorrido de algo más de 45 kilómetros entre Cazorla y La Iruela con dos sectores muy bien diferenciados. Los primeros 20 kilómetros, terreno para especialistas; de ahí en adelante, rampas para que los corredores sufran viendo cómo se escapan los segundos. La crono tiene morbo. No está Jonathan Castroviejo. El ciclista de Guecho ha ganado en las últimas tres ediciones de esta prueba y acumula un total de cinco maillots de campeón de España en contrarreloj. No repetirá este 2020 ya que se encuentra concentrado con el Ineos para evitar contagios antes del Tour, por lo que se abre el abanico de nombres en busca de su trono. Gorka Izagirre y su compañero del Astana Óscar Rodríguez, Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) o Lluís Mas (Movistar) son algunos de los peces gordos. Luego estarán los que busquen su sitio. Entre ellos Martín Bouzas (Rois, 1997), que es nuevo entre los mayores pero no será un anónimo en la línea de salida.

El ciclista gallego del Kern Pharma afronta su primer año entre la élite tras pisar el podio en esta especialidad durante los últimos cuatro años en categoría amateur, dos de ellos situado en lo más alto. Su nombre se cuela en los análisis de las posibles sorpresas. «Vi por ahí que me tienen bastante en cuenta. Pero sin presión. A disfrutar y creo que puede salir una buena crono», comenta ya desde Jaén y se ríe cuando le recuerdan que Castroviejo no estará, que puede ser un buen momento para dar la campanada: «Tampoco nos vamos a lanzar».

La cita la tiene marcada en el calendario y ya ha ido a reconocer el terreno. «La vimos ayer y hoy volvimos a darle otra pasada. Sobre el papel, parecía que tenía subidas, pero menos de lo que nos encontramos. Tiene unas buenas subiditas. Aparte del final, que son dos kilómetros muy duros, por el medio tiene tela», reconoce. Pese a la dureza del tramo final del recorrido, no cree que ahí se decida la prueba. «Al final va a ser quién guarde mejor en las subidas y sepa aprovechar los falsos llanos», analiza con un plan ya trazado. El asfalto será el primer adversario, el reloj el segundo y el tercero el tiempo. «La que nos va a caer en los próximos días», dice en referencia al calor que ya se nota en la previa. No obstante, reconoce que las altas temperaturas ya no suponen los problemas del pasado: «Ahora lo llevo bastante bien. Cuando empecé a correr me iba mejor el frío, ahora no lo sé. Voy evolucionando, parece».

Debutar entre pandemia

Martín saltó al profesionalismo esta temporada, justo antes de que todo el planeta se pusiese mascarilla. Solo un par de carreras en Francia y las vueltas a Murcia y Almería antes de tener que parar. Llega a Jaén tras participar entre capos en la Ruta de Occitania. «Fue una carrera con muchísimo nivel. Ineos con Bernal y Froome, estaba Bardet, Barguil, Mollema... Es increíble estar a su lado», constata dejando ver que la promesa ya se ha hecho mayor.

Veloso vuelve a escena tras su última aparición en el 2012 en un campeonato nacional

La pandemia se llevó por delante todo el calendario ciclista en Portugal y Gustavo César Veloso, que planeaba su retirada esta temporada, se quedó sin la Volta al país luso, el gran objetivo. Con 40 años y sin pruebas a la vista para su equipo (W52-FC Porto), el corredor de Vilagarcía se ha apuntado al campeonato de España, una cita a la que no acudía desde el año 2012.

Este viernes participará en la contrarreloj y completará el fin de semana con la prueba en ruta del domingo sin equipo que le respalde. Irá a la guerra por su cuenta. Reconoce que, sin apenas haber competido, su estado es una incógnita. «Yo he cumplido con mi parte», se limita a decir esperando a que la carretera dicte sentencia.

Habrá que prestar también mucha atención a las pruebas sub-23, con varios ciclistas gallegos participando. Los primeros en salir a escena serán Iván Feijoo (Nesta-Skoda Alecar) y Adrián Barros (Froiz), que se enfrentarán a un recorrido más corto que el que les espera a los profesionales. Serán algo más de 26 kilómetros de lucha contra el cronómetro.

El calendario sub-23 continúa el sábado con la prueba en línea femenina y masculina. Feijoo y Barros volverán a la carretera junto a Guillermo García, Abel Franco y Aarón Mariño (Froiz), y a Jose Carlos Amil, Íñigo Rodríguez y Guillermo Mallo (Vigo-Rías Baixas).

En las pruebas femeninas, los campeonatos de España serán una gran ocasión para ver la evolución de corredoras como la ciclista viguesa Paula Sanmartín (Bizkaia Durango), o la adaptación a la prueba en ruta de la triatleta Sonia Pariente (Louriña).