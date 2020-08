Iago Caamaño: «El Rali de Ferrol es especial porque parece que vas en un tubo»

0

La Voz de Galicia Carla Elías

20/08/2020 05:00 h

Hace tres años que Iago Caamaño (Ford Fiesta R5 MKII) no disputa el Rali de Ferrol, pero esta temporada tan atípica el piloto de Culleredo apuesta por regresar a la comarca que acoge la segunda prueba del Campeonato de España de Ralis de Asfalto.

-Regresa a Ferrol un año de lo más complicado. ¿Qué espera de este rali?

-Afronto la prueba con ilusión y ganas de pasarlo bien. Es un año que marcará una nueva era en los ralis. A partir de ahora, aunque la prueba no dejará de ser pelear contra un crono, todo se reinventará y lo importante ahora es no estar parado ni perder el ritmo

-¿Qué tiene el Rali de Ferrol que lo hace tan especial?

-Los pilotos somos adictos a la gasolina y, donde hay fiesta, ahí vamos. La peculiaridad de esta comarca son sus tramos en los que parece que vas en un tubo constante, todo es muy ciego y tienes que ir concentrado en las notas para saber qué viene en la siguiente zona oscura.

-¿Ha podido estudiar las novedades de la prueba?

-No corro el Rali de Ferrol desde el 2017 así que me espero cambios. Y como soy de la gente honrada de los ralis, no sé cómo son los tramos porque lo reconoceré mañana [por hoy].

-Vuelve, además, con la última versión de su coche.

-A finales del año pasado presentamos la última evolución del Ford y, en Galicia, lo estrenamos oficialmente en el Rali de A Coruña. Este será el quinto rali con este coche y cada día vamos mejorando un poquito en la puesta apunto y nos adaptamos a él.

-¿Qué pasará esta temporada?

-Haremos todas las carreras que se puedan correr. Hay que amortizar el coche, sacarlo a la luz, que esté expuesto y no perder el ritmo de carrera.

-Este año es primordial que la afición siga los consejos de seguridad habituales de un rali, pero también los del covid-19.

-Abogo por la sensatez y coherencia de la gente. Parece que el covid-19 ha venido para quedarse y hay que ser lo más cauto posible, respetar los consejos sanitarios y las normas de la organización para disfrutar de la fiesta de las carreras. Este es uno de los deportes que mueve más cantidad de gente así que hay que seguir las instrucciones. Todo el mundo, en su escenario, tiene que aportar su granito de arena.

LA PRUEBA

Más de 120 kilómetros de adrenalina

Más de ciento veinte kilómetros a través de seis municipios de la comarca es la propuesta que hace la Escudería Automovilística de

Ferrol. Los vehículos tomarán el asfalto mañana por la tarde con dos tramos por los municipios de Irixoa y Monfero. Aquí vivirán las primeras novedades de la prueba automovilística. Los participantes pasarán dos veces junto al monasterio por sendas carreteras, apenas separadas por unos pocos metros la una de la otra. El sábado se vivirá el día grande con tres cronometradas. Dos a doble pasada: San Sadurniño-As Somozas (con veinte kilómetros será el más largo de esta competición) y As Somozas-As Pontes. Y culminará con la especial por Ferrol que coronará al campeón.