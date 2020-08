El Deportivo exige un trato «neutral e igualitario» por parte de Javier Tebas en el caso Fuenlabrada

El Dépor rechaza el cartel de verdugo pero, si no se pacta una salida, cree que la resolución del caso pasa por su permanencia y el descenso del club madrileño

Hay optimismo en el Deportivo sobre el desenlace final de un cierre de liga adulterado en la Segunda División. El demoledor informe del instructor federativo sobre el caso Fuenlabrada agiganta las esperanzas de salvación del Deportivo, que se siente perjudicado por el irregular final de Liga, y que ve cómo el descenso del club madrileño, aunque no era lo deseado de inicio, le permitiría aliviar el daño recibido.

«Nuestra idea siempre fue la de no salir perjudicados de una situación que el Deportivo no ha buscado. En este caso, somos los únicos que hemos actuado correctamente. Todos los demás.... Pues ya se verá. Pero lo que es seguro es que el Deportivo es un perjudicado y se está comentando todo lo contrario, que es el verdugo. Y eso no es así», explica a La Voz el secretario del consejo de administración blanquiazul, Toño Armenteros.

