Jorge Prado hace historia y logra su primer podio en el Mundial de MXGP

El bicampeón mundial de motocrós estará parado unas cinco semanas por una rotura de clavícula

Después de ganar las dos últimas ediciones el Mundial de Motocrós en MX2, Jorge Prado (Lugo, 2001) dio el salto esta temporada a la máxima categoría, MXGP. En diciembre, en un entrenamiento, se fracturó el fémur. Se recuperó a tiempo para la primera carrera, el 1 de marzo. Esta semana, en otra sesión preparatoria, se rompió la clavícula y ha tenido que pasar por el quirófano.

—Definitivamente, no está siendo un buen año para usted.

—Parece que en este 2020 me está costando coger ritmo. En diciembre del año pasado me rompí el fémur, una lesión que arrastré hasta el inicio del campeonato, en marzo. Y ahora, con el tema del coronavirus, no pudimos rodar en moto. Una vez que abrieron las pistas, hace tres semanas, me puse a entrenar y hace dos días sufrí una caída, que hizo que tuviese que pasar otra vez por el quirófano. Rotura de clavícula. Ahora toca otra vez recuperarse y mirar hacia delante.

