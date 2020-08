Cabo pinchó en la segunda jornada de Zarauz y acabó quinto

0

La Voz de Galicia Álvaro Sevilla

16/08/2020 16:16 h

Lo que le remo le dio a Cabo el sábado se lo quitó esta mañana. El conjunto barbanzano, que había firmado un excelente segundo puesto en la regata inicial de Zarauz, vio como la tanda de honor se le hacía eterna, relegándolo a al octavo puesto. En el sumatorio de tiempos de ambas jornadas, los boirenses cierran con un buen cuarto puesto, aunque agridulce después de lo vivido ayer, donde solo Hondarribia les hizo frente.

Pero hoy la batalla fue bien diferente. En primer lugar, esta vez el viento fue un freno, en segundo lugar, porque las traineras favoritas no fallaron al disfrutar de unas condiciones de mar que igualaron la contienda. «Tivemos unha de cal e outra de area. O balance xeral é positivo, un cuarto posto na xeral é bo resultado», afirmó el técnico de los boirenses, Beni Silva, que reconoció que «a quenda de honra é dura. Non tiñamos a frescura de onte. As sensacións non eran as mesmas. O barco non se deslizaba igual».

Aunque aguantaron las embestidas de Santurtzi, Hondarribia y Zierbena en el largo de salida, todo se complicó tras la primera ciaboga: «Perdes a referencia. Fomos quedándonos relegados moi rápido e despois é complicado. Non che dan un respiro».

Un suspiro

No fue la mejor actuación de los barbanzanos en la ACT, el sexto puesto de ayer se quedó a solo seis segundos. «Aquí un pequeno cambio de vento, de marea condiciona moito. O sábado saímos beneficiados porque o vento foi a máis, hoxe non tivemos esa sorte», cerró Silva, que ya piensa en las regatas de Santurce y Portugalete.

En lo referente a la Liga Euskotren femenina, la boirense Natalia Tubío deberá seguir peleando el próximo año para alzarse con el premio a mejor patrona. En esta ocasión, el peto de campeona fue para la remera de Orio Nadeth Agirre, que se llevó el título tras remontar en las dos pruebas disputadas en Zarauz.