El argentino medita cumplir sus 10 últimos meses de contrato e irse luego para ganar los títulos internacionales que el Barça le niega

Hay imágenes con lo dicen todo. Como la de Messi, sentado en el vestuario, solo, mirando al suelo, noqueado, sin reacción... La dibujó en el descanso del partido de Lisboa, cuando su equipo solo perdía 4-1 frente a un Bayern que acabaría haciendo más sangre (8-2). Delante de él, Ter Stegen, de pie, apoyado en la puerta, también mirando a ninguna parte. El resto de compañeros pasaban delante, pero nadie conseguía sacar del trance al argentino.

Entre el talento y el talante de Leo La Voz de Galicia m. g. reigosa

Un gesto, una actitud, que llega apenas unas semanas después de dejar claro su sentir. «No queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco cómo fue el año. Somos un equipo muy irregular, muy débil, al que le ganan por intensidad, por ganas... Nos crean muy fácil y nos hacen gol. Perdimos muchos puntos en donde no deberíamos y tenemos que hacer autocrítica, empezando por nosotros los jugadores. La sensación del equipo es que intenta y no puede, y que deja mucho que desear en muchos partidos. Lo dije tiempo atrás, que si seguíamos de esta manera iba a ser difícil que ganemos la Champions y queda demostrado que no nos alcanza ni para ganar la Liga. Tenemos que cambiar muchísimo», reflexionó el pasado 16 de julio tras perder la Liga, en un discurso en el que aludió al «cabreo» y a la «paciencia que se acaba» tras las suma de decepciones de «Roma y Liverpool».

