El Bayern humilla al Barcelona sin piedad (2-8)

«Nadie es imprescindible, si tiene que venir sangre nueva soy el primero en irme»

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué calificó de «vergüenza» la actuación del equipo culé este viernes en la histórica derrota (2-8) ante el Bayern de Múnich, en cuartos de final de la Liga de Campeones, «un partido horrible» tras el que pidió «cambios».

«Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir así por Europa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es muy duro. Espero que sirva de algo, el club necesita cambios», dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

