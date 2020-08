Quique Setién: «Lewandowski no está a la altura de Messi»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Oscar Bellot

13/08/2020 19:31 h

Quique Setién no admite la comparativa hecha en Alemania entre Robert Lewandowski y Leo Messi. «Lewandowski es un gran futbolista pero creo que no está a la altura de Leo. Creo que eso está claro. Es verdad que está en un grandísimo momento. Lleva trece goles en Champions y está muy bien asistido por compañeros que pueden hacer daño. Está en un gran momento pero Leo también. Lo vimos el otro día contra el Nápoles», remarcó el preparador del Barça antes del duelo que medirá a su equipo contra el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones. Un partido que Setién encara con plena confianza en las posibilidades del Barça de acceder a semifinales de la máxima competición continental. Pese a que la formidable racha del Bayern desde que Hansi Flick se hiciese cargo de su banquillo ha hecho que muchos atribuyan la condición de favorito al conjunto muniqués, el cántabro considera que el del viernes será un pulso muy equilibrado en el que el acierto de cara a portería resultará determinante. «Sabemos del potencial del rival. No lo vamos a minimizar. Es un equipo potencialmente extraordinario pero nosotros también. Creo que va a ser un partido igualado, que va a haber alternativas y seguro que vamos a tener muchas cosas que decir», argumento el técnico azulgrana.

«Llegamos bien. Es el partido que estábamos esperando después de superar al Nápoles. Hemos trabajado bien», subrayó Setién en la víspera de un enfrentamiento crucial para el Barça y para su propio futuro profesional. Un choque cargado de alicientes al que el Bayern se ha encargado de calentar con una serie de declaraciones confrontando su gran momento tras conquistar la Bundesliga y la Copa alemana con las malas prestaciones del bloque azulgrana en la recta final de una Liga que acabó llevándose el Real Madrid. No cree sin embargo Setién que las palabras de Lothar Matthäus o Karl-Heinz Rummenige vayan a alterar el pulso de sus futbolistas. «La motivación es intrínseca en este equipo. El Barça juega un partido importantísimo contra un rival que ha hecho las cosas muy bien y va a ser un partido muy disputado. Una cosa son las declaraciones y otra la realidad que pase sobre el terreno de juego. Vamos a ver dos equipos tratando de hacer las cosas bien conforme a su identidad y será un partido disputado e igualado», indicó.

Dembélé, listo para jugar

«Del Bayern nos preocupan muchas cosas porque es un equipo muy completo, capaz de apretar y de defenderse también incorpora mucha gente en ataque, presiona bien. Hay que ver si podemos salir de esa presión. Si algo tenemos bueno es esa capacidad de tener el balón y de salir de la presión. Sabemos que si superamos esa presión les puedes hacer mucho daño. A los dos nos tocará defender y atacar. No va a haber un dominador claro y el que acierte en las ocasiones que tenga será el que supere la eliminatoria», insistió Setién, que confirmó que Ousmane Dembélé podrá reaparecer en el Estadio Da Luz si el partido lo requiere, tras más de seis meses en el dique seco por lesión. «Es una satisfacción para todos que haya podido estar en la convocatoria y estará en disposición de poder participar algunos minutos si lo consideramos oportuno», explicó el cántabro sobre el extremo francés.

Fiel a su idea de dominar a partir de la posesión, Setién confía en la capacidad de sus futbolistas para tener el mando del partido, pero asume que contra un equipo tan poderoso como el Bayern habrá momentos en los que les toque sufrir. «Va a importante tener el balón porque nos va a permitir defendernos menos tiempo sin él y eso es positivo porque el potencial ofensivo del Bayern es muy alto. Todo dependerá un poco del acierto», dijo el míster azulgrana, que recordó no obstante que la Atalanta estuvo a punto de dar la campanada frente al PSG pese a manejar la pelota mucho menos tiempo que la escuadra francesa. «Tenemos claro el talento y la velocidad que tiene este equipo, sobre todo en el aspecto ofensivo, y seguramente cuando tengan el balón no nos quedará otra que defendernos. Mientras tanto será mejor tener el balón y tratar de hacerles daño», insistió.