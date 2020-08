Jorge Prado, octavo en la general de MXGP tras la segunda carrera Letonia

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

12/08/2020 18:25 h

El piloto gallego Jorge Prado se mantiene en la octava posición de la clasificación general del Mundial de MXGP después de la segunda carrera disputada en Letonia, en la que terminó en la decimoséptima plaza (29.º en la primera manga y decimotercero en la segunda) debido a los problemas surgidos tras golpear su rueda delantera contra una piedra. Tuvo que detenerse en boxes con cinco radios rotos.

El segundo de los tres grandes premios disputados en Letonia en siete días (el siguiente será el domingo, también en Kegums) comenzó de un modo inmejorable para el gallego, que logró el holeshot (el segundo de la temporada). Dominador de los inicios de la carrera, solo el infortunio le detuvo, ya que un golpe de la rueda delantera contra una piedra le obligó a parar para sustituir la pieza entera.

En el momento de verse obligado a entrar en boxes sacaba una buena ventaja sobre su compañero Toni Cairoli, el único de los favoritos que realizó una buena salida. Regresó en la última posición y aún así no se dio por vencido, hasta remontar hasta la vigesimonovena plaza. Esa manga fue para Cairoli (nueve veces campeón del mundo) por delante de Febvre y Herlings.

Jorge Prado volvió a salir entre los primeros en la segunda manga, pero en la primera curva Desalle le tocó por detrás y le hizo perder varias posiciones, lo que le obligó a hacer una carrera algo irregular, remontando a un gran ritmo durante la primera mitad de carrera y perdiendo terreno en la segunda parte, tras golpearse con el manillar en el estómago cuando intentaba adelantar a Paulin. Por delante, Herlings lo tenía todo a favor para imponerse a Cairoli en el gran premio, pero un despiste a falta de dos vueltas le llevó al suelo a él y al italiano, que intentando esquivar al holandés también caía.

La manga fue a Jasikonis por delante de Seewer y Herlings, pero el gran premio se iba a manos de Cairoli que terminó cuarto la segunda carrera.

Jorge Prado analizaba al terminar: «Realmente, estoy muy disgustado porque creo que hemos tenido demasiada mala suerte. Casi nunca tengo averías y ha tenido que ser justo en el momento en que iba líder y me sentía muy fuerte. He salido perfecto, estaba abriendo hueco y rodaba fácil, creo que era una gran ocasión y se ha esfumado. En la segunda manga me han golpeado en la salida, pero luego he remontado a muy buen ritmo, pero cuando iba pegado a Paulin ha entrado pasado en una curva y ha roto el peralte y yo me he quedado clavado en la arena; he salvado la caída, pero me he golpeado muy fuerte en el estómago, me he quedado sin respiración y he perdido algunas posiciones. El lado positivo es que hemos mejorado bastante y que la velocidad la tenemos».

En MX2, el gallego Rubén Fernández no tuvo tampoco fortuna en esta ocasión ya que se vio envuelto en una caída en la salida de la primera manga y tuvo que remontar hasta el duodécimo puesto. En la segunda manga arrancó algo mejor y logró un meritorio séptimo puesto.