Redacción 12/08/2020 17:12 h

El exportero del Portsmouth Alan Knight vivió en su propia piel los peligros que afrontan los deportistas al terminar sus carreras profesionales. En declaraciones recogidas por Daily Mail, el exfutbolista confiesa que llegó a pensar en acabar con su vida en medio de una profunda depresión y que actualmente, a sus 59 años y después de 11 años sobrio, colabora en una organización benéfica que ayuda a otros deportistas.

«He pasado por esos momentos en los que piensas en acabar con tu vida. Cuando no tenía otro sitio donde ir, dormía en el coche. Me sentaba allí y pensaba todo tipo de cosas», relata el deportista inglés en referencia a lo que él mismo recuerda como «su punto más bajo».

«La gente me decía que necesitaba ayuda, que era alcohólico, pero no lo aceptaba. Ahora miro hacia atrás y veo que, cuando jugaba, era alcohólico», se confiesa. «Había una gran cultura de la bebida, pero no se podía beber dos días antes de un partido. Como entrenador, no tenía esas reglas. Durante el calentamiento de los porteros, todavía estaba medio borracho», recuerda Knight.

En el artículo de Daily Mail, el exfutbolista explica que en ese momento su vida se desmoronaba. «Me separé de mi esposa y perdía dinero. Perdí la casa, y en lugar de ordenar mis finanzas, metí la cabeza en la arena y traté de hacer ver que todo iba bien», añade.

Tras ser operado de urgencia en Estados Unidos, regresó a casa en 2006, aunque relata que fue una época difícil, ya que no tenía un lugar en el que vivir y no lograba conseguir un trabajo relacionado con el mundo del fútbol. «Dormía en sofás en casas de amigos y excompañeros de equipo. Cobraba algo por sesiones de entrenamiento ocasionales en el Bournemouth y el Havant Waterlooville, pero seguía bebiendo y no era de fiar», explica.

Sin embargo, tras amanecer un día «con la ropa de dos días, un traje y una camisa blanca cubierta de tierra» y romper a llorar, decidió no beber más. A partir de ahí su vida comenzó a cambiar. «Hubo momentos en los que pensé que nunca lo haría, pero mi vida cambió. Tengo mejor relación con mis dos hijas y tres nietos. Tengo esposa, hijastro e hijastra. Una nueva vida. Y ha sido genial volver al fútbol», declara.

En el año 2013, Knight regresó al Portsmouth como preparador de porteros, y posteriormente se convirtió en embajador del club. Ahora, colabora con Sportsmail para respaldar la organización benéfica Reposm, creada para ayudar a ex deportistas que deben afrontar el final de sus carreras. «Conozco a muchos futbolistas que han tenido problemas para acceder a la ayuda que necesitaban», concluye, explicando la importancia que tuvo para él el apoyo recibido.