Con Evenepoel estamos ante el futuro gran campeón

La Voz de Galicia Suso Blanco Villar

11/08/2020 05:00 h

Tengo debilidad por Evenepoel. No solo por su edad, que podría estar corriendo la Copa de España y sin embargo demuestra una madurez impresionante. Es porque se defiende bien en todos los terrenos. Ya sea para arriba, o en contrarreloj. Nos está sorprendiendo a todos. Y domina, muestra una superioridad insultante. Si un escalador lo pone contra las cuerdas en la montaña, acaba rematándolo y ganando. Incluso en momentos difíciles, con el viento en contra, consigue arrancar y estar ahí. Creo que ahora mismo marca diferencias. Es el futuro gran campeón. Está claro que tiene que madurar. Irá al Giro y es una incógnita porque le falta la experiencia de la tercera semana en una gran vuelta, que es la que pasa más factura. Pero si sigue en esa progresión estamos a las puertas de un grandísimo campeón como fueron Merckx, Indurain o Hinault. De la forma en la que va no me sorprendería que fuese un candidato a poder ganar en Italia.