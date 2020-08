Surf y piragüismo continúan pugnando por el pádel surf

0

La Voz de Galicia Pablo Gómez Cundíns

13/08/2020 05:00 h

El pádel surf (SUP en su denominación inglesa, Stand-Up Paddleboard) todavía no tiene dueño en Galicia. Las federaciones de surf y de piragüismo se disputan la gestión de sus competiciones oficiales. Hasta el momento, en virtud de una decisión del Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD), es la primera la encargada de las competiciones oficiales autonómicas. El fallo está recurrido por la de piragüismo mediante un contencioso administrativo contra las otras dos instituciones que todavía está en el juzgado. En Baleares, pertenece al piragüismo. España, tiene puestas grandes expectativas en esta disciplina deportiva. La viguesa Esperanza Barreras es la campeona del mundo.

Hace apenas unos días, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, sus siglas en inglés), con sede en Lausana, decidió que sea la Asociación Internacional de Surf (ISA, siglas en inglés) sea la que gobierne y administre el deporte a nivel olímpico. Sin embargo, rechazó la solicitud de la ISA de ser reconocida como el único órgano de gobierno a nivel mundial. El CAS arbitraba entre la ISA y la Federación Internacional de Piragüismo (ICF, siglas en inglés), organismo que también pretende la gestión del pádel surf. De hecho, la ICF sigue teniendo derecho a realizar todo tipo de actividades de esta disciplina fuera del movimiento olímpico. El CAS había iniciado su procedimiento en julio del 2018.

Una vez conocido el laudo del tribunal de arbitraje, los responsables de las federaciones gallegas de surf y de piragüismo quisieron valorar el nuevo escenario. El presidente de la Federación Gallega de Surf, Román Díez, cree que se refuerza la idea de que «el pádel surf es un deporte creado por surfistas para surfistas desde sus inicios en Hawái». «Todos tienen derecho a organizar eventos, no hay problema en eso con la federación de piragüismo, pero los títulos gallegos son nuestra competencia, porque somos la primera federación que apostó por esta disciplina», asegura. «La sentencia del CAS nos da un poco más la razón, algo que en primera instancia ya había hecho el CGXD», añade.

El presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, Fredi Bea, por su parte, afirma que «la resolución del CAS es positiva, porque confirma que no hay monopolio en el deporte, algo que sucede en otras disciplinas como el salvamento y socorrismo, pero al mismo tiempo se extralimita, ya que las decisiones olímpicas atañen solo al COI». En este sentido, el laudo del CAS ya recoge lo siguiente: «Esta decisión no implica reconocimiento alguno del SUP a nivel olímpico, ya que para su inclusión en el programa o cualquier tipo de reconocimiento oficial dentro del Movimiento Olímpico el CAS no tiene jurisdicción, algo que pertenece exclusivamente al COI». Bea añade: «En tres años la federación de surf no ha hecho nada, sus denuncias reflejan nuestra actividad. Hemos contribuido a la promoción y fomento. Seguiremos organizando competiciones y, cuando podamos, oficiales. La expansión del pádel surf será absoluta, pero bajo nuestra federación porque es una actividad de paleo que crece gracias a los clubes de piragüismo, cuyos deportistas podrán acceder a esos controles si es que va a los Juegos».

Más de tres años de conflicto entre las dos federaciones gallegas

Las discrepancias de concepto en relación al pádel surf, que acabaron siendo organizativas, entre las federaciones gallegas de surf y de piragüismo se remontan a más de tres años.

Fue a finales del 2017 cuando el Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD), presidido por Miguel Juane, falló a favor de la Federación Gallega de Surf en su litigio contra la de piragüismo por el control de esta disciplina deportiva.

El comité decidió después de un recurso de alzada interpuesto por Román Díez, en calidad de presidente de la Federación Gallega de Surf como respuesta a que la Asamblea General de la Federación Gallega de Piragüismo aprobase realizar campeonatos oficiales de pádel surf en la comunidad.

Ya en aquel momento, el máximo dirigente del piragüismo gallego, Fredi Bea, anunció que recurriría el fallo del CGXD, al mismo tiempo que atendería a las decisiones de los organismos internacionales.

En el 2017, Román Díez apuntaba que «la discusión no estaba en la modalidad de race, sino en la de olas». En el fallo del comité a favor de la federación de surf se reseñaba: «Además de los distintos argumentos técnicos, legales y jurídicos, parece claro que la actividad del pádel surf nace y está desarrollándose en el ámbito del surf, por los propios practicantes de surf y en los clubes de surf».